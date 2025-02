Nemecký konzervatívny blok CDU/CSU, ktorý zvíťazil vo voľbách do Spolkového snemu, sa bude usilovať o zostavenie vládnej koalície so stredoľavicovými sociálnymi demokratmi (SPD), oznámil šéf CDU/CSU a kandidát na kancelára Friedrich Merz.

Z výsledkov volieb vyplýva, že CDU/CSU a SPD budú mať dohromady 328 kresiel v 630-člennom Bundestagu.

„Spolu so sociálnymi demokratmi sme schopní vytvoriť vládu. A to je presne to, čo chceme,“ vyhlásil Merz s tým, že Nemecko potrebuje stabilnú vládnu koalíciu a jej zostavenie v čo najskoršom termíne je v záujme všetkých. „Svet na nás nebude čakať,“ dodal.

Spolupredseda SPD Lars Klingbeil pred vyhlásením Merza povedal, že o tom, či sa sociálni demokrati stanú súčasťou vládnej koalície, ešte nie je rozhodnuté a je na Merzovi, aby začal „predbežné rokovania“.