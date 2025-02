Euro v reakcii na výsledok nemeckých parlamentných volieb posilnilo voči doláru o približne 0,5 percenta. Reakcia investorov bola zatiaľ pozitívna a oproti uzatváracej piatkovej cene sa nemecký index Dax posunul o 0,7 percenta vyššie, uviedli analytik finančných trhov XTB Marek Nemky a hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Investori prijali pozitívne, že nemecké voľby sa obišli bez zásadnejšieho prekvapenia, akým by bol ešte výraznejší úspech Alternatívy pre Nemecko. Pozitívne hodnotia aj to, že víťazní kresťanskí demokrati by vzhľadom na počet získaných kresiel v Bundestagu mali byť schopní vládnuť výlučne so sociálnymi demokratmi,“ uviedol Kovanda.

Investori by uprednostnili trvalé uvoľnenie dlhovej brzdy, ktorá je podľa väčšiny z nich príliš prísna a vedie k dlhodobému podinvestovaniu. Jej úprava by vláde umožnila krátkodobo zvýšiť verejné výdavky a investície na podporu ekonomiky. „Návrh ale pravdepodobne nenájde dostatočnú podporu, keďže ani prípadná dohoda s SPD a Zelenými by nestačila na dosiahnutie dvojtretinovej ústavnej väčšiny,“ vysvetlil analytik finančných trhov XTB. Kovanda dodal, že euro by sa mohlo v prípade odmietavých postojov k uvoľneniu dlhovej brzdy opäť oslabiť.

Výsledky parlamentných volieb môžu mať pozitívny vplyv aj na slovenskú ekonomiku. Líder nemeckých kresťanských demokratov Friedrich Merz totiž pravdepodobne presadí politiku nižších daní a redukcie byrokracie, čo by mohlo zlepšiť podnikateľské prostredie v Nemecku. „Silnejšia nemecká ekonomika by následne priaznivo ovplyvnila aj Slovensko, keďže Berlín je naším najväčším obchodným partnerom,“ dodal Nemky.