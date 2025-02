Vytvorenie vládnej koalície zloženej z konzervatívneho bloku CDU/CSU a stredoľavicových sociálnych demokratov (SPD) je v Nemecku najpreferovanejšou možnosťou, vyplýva z prieskumu verejnej mienky po predčasných voľbách.

V prieskume „veľkú koalíciu“ podporilo 44 percent respondentov. Ďalších 25 percent ľudí by uprednostnilo trojkoalíciu doplnenú o Zelených. Vládu, v ktorej by bola zastúpená aj krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) by podporilo 30 percent respondentov, hoci CDU/CSU pred voľbami spoluprácu s touto stranou vylúčila.

V predčasných parlamentných voľbách v Nemecku zvíťazil konzervatívny blok CDU/CSU pred druhou AfD, nasledovanou sociálnymi demokratmi (SPD), Zelenými a stranou Ľavica.

Zostavovanie novej vlády bude zložité. S AfD nechce vládnuť žiadna zo zvyšných strán a SPD odmieta ísť do koalície s CDU/CSU.

Prieskumu YouGov sa zúčastnilo 1 001 oprávnených voličov.