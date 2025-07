Volkswagen sa s okamžitou platnosťou rozlúčil s personálnym riaditeľom. Gunnar Kilian stál za úsporným programom a hromadným prepúšťaním v nemeckej automobilke.

Rozhodnutie prijala dozorná rada koncernu. Dôvodom sú podľa nej rozdielne názory na riadenie pridružených spoločností. Neoficiálne sa hovorí o interných konfliktoch so zamestnancami a o strate dôvery zo strany vedenia.

Prepustenie Kiliana je zatiaľ najväčšou zmenou vo vedení skupiny VW od nástupu generálneho riaditeľa Olivera Blumeho do funkcie pred tromi rokmi. Firma sa so zástupcami zamestnancov dohodla na reštrukturalizačnom programe, ktorý predpokladá zrušenie takmer štvrtiny nemeckých pracovných miest do roku 2030.