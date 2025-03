Americký prezident Donald Trump sa snaží pretvoriť svet vo svoj prospech. Prvé týždne v Bielom dome využil na to, aby rozvrátil dlhoročné aliancie a obchodné vzťahy. Jeho najnovší pokus prišiel 4. marca v podobe 25-percentných ciel na dovozy z Mexika a Kanady.

Trumpove tarify majú obe krajiny motivovať k tomu, aby zastavili prúdenie migrantov a nelegálnych drog do Spojených štátov. Okrem toho je ich účelom znížiť obchodné deficity a povzbudiť americké firmy, aby presunuli výrobu späť domov, čím by došlo k znovuoživeniu Ameriky ako výrobnej veľmoci. Je vcelku možné, že clá nesplnia ani jeden z týchto cieľov, no určite poškodia americké automobilky, píše Economist.

Jim Farley, šéf Fordu, nezvykne vo vyjadreniach preháňať. Napriek tomu uviedol, že vplyv ciel bude devastačný. J. Farley má dôvod na obavy, hoci Ford vyjde zo situácie spomedzi „veľkej trojky“ najlepšie. Dovezené vozidlá tvoria iba štvrtinu jeho predajov tvoria a väčšinou ide o menšie, lacnejšie modely.

Stellantis dováža z Mexika a Kanady približne 40 percent všetkých áut, ktoré predáva v Amerike. General Motors takmer tretinu. Obe firmy montujú približne 40 percent svojich drahých a ziskových pickupov v Mexiku alebo Kanade. Ak nezvýšia ceny alebo nezmenia výrobu, Trumpove clá by ich zisky v podstate zlikvidovali.

„Veľká trojka“ z Detroitu (General Motors, Ford a Stellantis) pritom pocíti ich účinok najviac zo všetkých. To je aj dôvod, prečo opäť clá na automobily a jeho súčasti opäť odsunul o mesiac.

Poplatky by stáli automobilový priemysel 110 miliónov dolárov denne. Ich premietnutie do cien by zvýšilo priemernú cenu auta vyrobeného v Mexiku o 8 000 dolárov a vozidla vyrobeného v USA o 1 200 dolárov. V priemere by tak každé auto zdraželo o 2 700 dolárov. Aj keby automobilky absorbovali časť nákladov, rastúce ceny by negatívne ovplyvnili predaje.