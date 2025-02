BYD otvoril nový front v cenovej vojne medzi výrobcami elektromobilov. Automobilka oznámila, že pokročilé asistenčné systémy vodiča ponúkne ako štandard vo väčšine svojich modelov bez príplatku. Tento krok vystrelil akcie spoločnosti na historické maximum.

Na dlho očakávanom podujatí v Shenzhene BYD oznámil, že jeho asistenčný systém God’s Eye sa stane súčasťou štandardnej výbavy pre vozidlá od 13 700 dolárov. Technológia bude k dispozícii aj v cenovo dostupných modeloch, ako je populárny hatchback Seagull.

Zatiaľ čo v Číne je boj o asistenčné systémy jedným z kľúčových strategických súbojov automobiliek, konkurencia si za podobné funkcie stále účtuje výrazné sumy. Napríklad Tesla čaká na povolenie Pekingu na testovanie svojho balíka Full Self-Driving, ktorý si v USA účtuje za 99 dolárov mesačne. Ostatní výrobcovia predávajú vozidlá s podobnými funkciami za 20 500 dolárov a viac.

„Toto je v podstate cenová vojna v prestrojení – BYD nespravil priame zníženie cien, ale ich efektívne zrazil tým, že smart funkcie sprístupnil zadarmo,” povedal Lei Xing, analytik čínskeho automobilového trhu pre portál Bloomberg.

Samojazdiace systémy prinášajú riziká – od technologických zlyhaní po kybernetické hrozby. No na rozdiel od plne autonómnych vozidiel, ktoré sú stále neoverenou a kontroverznou technológiou, pokročilé asistenčné systémy – ktoré dopĺňajú vodiča, ale ho nenahrádzajú – už preukázali svoju hodnotu.

Výskumy naznačujú, že takéto systémy – vrátane asistencie na diaľnici, automatického núdzového brzdenia a varovania pred čelnou zrážkou – môžu výrazne zlepšiť bezpečnosť na cestách. Podľa Insurance Institute for Highway Safety môžu znížiť počet nárazov zozadu až o 50 percent. Štúdia v Spojenom kráľovstve zasa ukázala, že širšie zavedenie týchto systémov by mohlo znížiť celkový počet nehôd o približne štvrtinu, pričom najčastejšie typy nehôd by klesli o 29 percent, píše Finacial Times.

Trhová hodnota BYD prekonala Ford aj GM

Oznámenie BYD malo okamžitý efekt na burze. Akcie prudko rastú a trhová kapitalizácia firmy sa vyšplhala na 132 miliárd dolárov. To je viac než Ford, General Motors a Stellantis dohromady.

Tento krok môže ešte viac prehĺbiť náskok BYD pred Teslou a ďalšími konkurentmi, ako sú čínske Xpeng či Xiaomi, ktoré sa snažia preraziť s vlastnými technológiami. „Rok 2024 bude rokom inteligentného riadenia pre všetkých,“ vyhlásil na podujatí Wang Chuanfu, predseda predstavenstva BYD. „Do dvoch až troch rokov sa stane nevyhnutnosťou – rovnako ako bezpečnostný pás či airbag.“

BYD tiež oznámil integráciu AI softvéru DeepSeek. Ide o čínsky startup, ktorý nedávno šokoval globálny trh otvoreným AI modelom. BYD zároveň získal prvú licenciu v Číne na testovanie asistenčných systémov na úrovni 3.

Analytici očakávajú, že BYD si vďaka tomuto kroku upevní náskok. „Konkurencia nebude schopná reagovať dostatočne rýchlo,“ napísal Tim Hsiao z Morgan Stanley. „BYD urobil zásadný skok v asistenčných systémoch, čo urýchli ich prijatie na masovom trhu,“ dodali analytici Jefferies pre agentúru Bloomberg.

Systém God’s Eye, ktorý BYD predstavil v roku 2023, využíva kamery a radarové senzory na pomoc pri automatizovanom parkovaní, adaptívnom tempomate a núdzovom brzdení. Čína, ako najväčší automobilový trh sveta, tieto technológie rýchlo prijíma – väčšina výrobcov už ponúka asistenčné systémy na úrovni 2 až 3.

Čo spraví konkurencia?