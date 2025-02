Plánované 25-percentné clá na dovoz automobilov, polovodičov a farmaceutických produktov, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump, sa vážne dotknú aj európskych výrobcov. Medzi hlavné exportné artikle Európskej únie do USA totiž patria automobily a farmaceutické produkty, upozornil portál euronews.com. Podľa údajov amerického štatistického úradu doviezli Spojené štáty v roku 2024 farmaceutické výrobky v hodnote 127 miliárd dolárov (121,4 miliardy eur), pričom značná časť týchto dovozov pochádzala z EÚ.

Mimoriadne dôležitý segment predstavujú lieky na chudnutie GLP-1, kde má spoločnosť Novo Nordisk dominantné postavenie na trhu s liekom Wegovy. Pfizer už varoval, že európske odvetvové clá môžu poškodiť jeho obchodné aktivity.

V prípade áut americký prezident vyhlásil, že poplatky by mohli vstúpiť do platnosti už druhého apríla. Najviac by opatrenie postihlo európskych výrobcov, napríklad Volkswagen, a ázijské automobilky, ako Hyundai. Len v minulom roku sa do USA doviezlo približne osem miliónov osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, čo tvorilo takmer polovicu všetkých predaných vozidiel v krajine, uvádza Bloomberg.

Európski výrobcovia automobilov budú trpieť aj tým, ak D. Trump zavedie clá na tovary dovážané z Mexika a Kanady. Medzi najviac ohrozené značky opäť patrí Volkswagen a Stellantis, ktoré majú výrobné závody v oboch krajinách.

Podľa analytičky Relly Suskinovej z Morningstar by mohli európske automobilky čeliť problémom pri udržaní trhového podielu. „Len ťažko preniesli dodatočné náklady na spotrebiteľov alebo ich absorbovali vzhľadom na už teraz nízke marže,“ vyhlásila.

EÚ vyberá clo vo výške desať percent na dovoz vozidiel, čo je štvornásobok aktuálnej colnej sadzby pre osobné automobily v USA vo výške 2,5 percenta. Tento fakt dlhodobo kritizuje D. Trump, pričom ide podľa neho o nespravodlivé podmienky pre americký automobilový export na zahraničných trhoch.

Počas návštevy európskeho komisára Maroša Šefčoviča v USA zopakoval výhrady voči obchodnému deficitu a potvrdil plán zaviesť recipročné clá na EÚ. „EÚ bola k nám veľmi nespravodlivá,“ vyhlásil D. Trump. „Neberú naše autá, neberú naše poľnohospodárske produkty, takmer nič od nás neberú, len veľmi málo. A s tým budeme musieť niečo urobiť.“

Clá môžu pocítiť spotrebitelia

Nové obchodné bariéry by mohli zasiahnuť aj globálnych výrobcov čipov, ako sú Samsung a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Malajzia a Singapur, dôležité centrá výroby čipov, patria medzi krajiny, ktoré by mohli byť najviac postihnuté. Malajzia je šiestym najväčším svetovým vývozcom polovodičov a v roku 2024 exportovala rekordných 601 miliárd ringgitov (136 miliárd dolárov) v tomto sektore.

D. Trump už skôr ohlásil 25-percentné clá na oceľ a hliník, ktoré majú vstúpiť do platnosti v marci. Taktiež pohrozil 10-percentným clom na dovoz z Číny a 25-percentnými poplatkami na tovary z Kanady a Mexika, ktorých účinnosť bola zatiaľ odložená minimálne do 4. marca. Tieto opatrenia by sa mohli kumulovať. Ak by boli Trumpove opatrenia zavedené, mohli by zásadne ovplyvniť dodávateľské reťazce, obchodné toky aj ceny v USA. Clá totiž platia dovozcovia a často ich prenášajú na spotrebiteľov, hoci niekedy môžu byť kompenzované znížením cien v zahraničí.

„Zdá sa, že nikto z toho nevyjde bez strát,“ povedala vedúca ekonómka pre región Ázie a Pacifiku v Moody’s Analytics Katrina Ellová. „Dúfam, že ich Trump používa ako vyjednávací nástroj. Z minulosti vieme, že tieto clá nefungujú tak, ako by si Trump želal.“