BMW bude aj naďalej investovať do technológií pre hybridy a autá so spaľovacím motorom. Člen predstavenstva Jochen Goller uviedol, že skupina zostáva v otázke predaja týchto modelov v Spojených štátoch optimistická. „Bolo by naivné veriť, že elektrifikácia je jednosmerná cesta. Bude pripomínať skôr jazdu na horskej dráhe,“ dodal pre Financial Times.

BMW už dlho pozorne sleduje tempo globálneho prechodu na elektromobily a prispôsobuje tomu svoju stratégiu. Spoločnosť sa rozhodla vyvíjať širokú škálu produktov ešte predtým, než začal rast predaja elektrických vozidiel spomaľovať. V roku 2024 automobilka varovala pred poklesom zisku po tom, čo v Číne zaznamenala pokles predaja a musela z obehu stiahnuť 1,5 milióna vozidiel. Dôvodom bol potenciálne chybný brzdový systém vyvinutý spoločnosťou Continental.

Automobilke sa vyplatilo zamerať sa na širokú škálu modelov, keďže na rozdiel od nemeckých konkurentov Volkswagen a Mercedes-Benz teraz nemá problém prispôsobiť sa spomaľujúcemu dopytu po elektromobiloch. Toyota a Stellantis zvolili rovnaký prístup, no BMW má stále navrch. Výrazne mu pomohlo, že jeho elektromobily majú rovnaký dizajn a vzhľad ako ich benzínové a hybridné náprotivky.

BMW zaznamenalo v roku 2024 nárast predaja plne elektrických vozidiel o 13,5 percenta na 426 594 kusov, čo predstavuje 17 percent z celkového predaja. Po započítaní hybridov tvoril podiel elektrifikovaných vozidiel 24 percent.

Analytici tvrdia, že BMW je oproti konkurentom lepšie pripravené na plnenie prísnejších emisných cieľov EÚ, a to aj bez toho, aby muselo predávať elektromobily s výraznými zľavami. Spoločnosť je takisto menej ohrozená obchodnou vojnou, ktorú clami rozpútal americký prezident Donald Trump. Dôvod je jednoduchý: automobilka vyrába lokálne až 65 percent áut predávaných v Spojených štátoch a zároveň patrí medzi čistých exportérov z USA.