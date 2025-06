Desať miliónov Čechov sa stalo odborníkmi na bit-coiny, povzdychla si pred niekoľkými dňami jedna česká novinárka. Aféra okolo bitcoinovej miliardy korún, ktoré prepustený internetový zločinec daroval ministerstvu spravodlivosti, okoreňuje krčmové hádky Čechov. Po preverení políciou, ktorá v tomto prípade len ťažko odhalí zásadný trestný čin, však zrejme zmizne v politickom záhrobí. Medzitým úrady potichu podpísali dohodu, ktorá ovplyvní Česko na niekoľko nasledujúcich desaťročí.

Bleskový podpis

Ide totiž o najväčší ekonomický kontrakt, aký Česká republika od vzniku samostatného štátu uzavrela. Týka sa dostavby dvoch obrovských blokov Jadrovej elektrárne Dukovany, staršej z dvojice atómových elektrární v Česku, po ktorej môže a zrejme aj bude nasledovať výstavba ďalších dvoch blokov v druhej elektrárni v juhočeskom Temelíne.

V Česku by tak v nasledujúcich dvadsiatich rokoch malo vzniknúť takmer päťtisíc megawattov nových jadrových kapacít, ktoré by mali garantovať energetickú nezávislosť krajiny, cenovú stabilitu a postavenie Česka ako pomerne zásadného vývozcu elektriny. „Ide o jeden z najväčších projektov novodobej histórie Českej republiky, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby české domácnosti aj ekonomika mali istotu, že budeme mať dostatok energie za prijateľné ceny, tak aby sme si zachovali vysokú kvalitu života, prosperitu a zaistili konkurencieschopnosť našej ekonomiky,“ uviedol premiér Petr Fiala.

V Česku už totiž začalo postupné odstavovanie uhoľných zdrojov, doteraz hlavného zdroja výroby elektriny, ktoré sa v dôsledku vysokých cien úniových ekologických povoleniek stávajú nerentabilnými. Pri súčasnom obmedzovaní dovozu ruského plynu, ktorý prestal byť lacným zdrojom energie a aj zo strategického hľadiska je pre Česko vzhľadom na agresívnu ruskú politiku problematický, vláda P. Fialu vyhodnotila jadro ako aktuálne jediný dosiahnuteľný a bezpečný zdroj energie.

Česko je našťastie vo výnimočne priaznivej situácii, podpora jadrovej energetiky je v krajine politickým konsenzom. Jadro podporujú aj Piráti, „najzelenšia“ strana v poslaneckej snemovni. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra z konca februára Česi veria jadru najviac z celej Európskej únie, pozitívne sa na jadrovú energetiku pozerá 77 percent Čechov. Proti je len sedemnásť percent obyvateľov. „Tento európsky prieskum potvrdzuje aj naše dlhodobé údaje. Podpora jadrovej energetiky je v Česku najvyššia v rámci celej EÚ už takmer štvrťstoročie, od spustenia Jadrovej elektrárne Temelín. Prejavuje sa aj to, že Česi mali už od čias Rakúsko-Uhorska k technike vždy bližšie než iné európske štáty,“ povedal k výsledkom Ladislav Kříž, hovorca koncernu ČEZ, ktorý jadrové elektrárne vlastní.

Siedmeho mája vláda podpísala zmluvu, ktorá kontrakt na výstavbu dvoch nových blokov Dukovian s celkovým výkonom 2 126 MW za 408 miliárd korún (asi šestnásť miliárd eur) prisúdila juhokórejskému koncernu KHNP. Ešte niekoľko dní predtým to vyzeralo, že porazenému súperovi Juhokórejčanov francúzskej štátnej energetickej firme EDF sa podarí podpis zmluvy súdne zablokovať a oddialením celý kontrakt spochybniť, ak nie úplne zničiť. Predbežné opatrenie súdu totiž na podnet EDF spochybnilo regulárnosť výberového konania. Uspela však kasačná sťažnosť zo strany Kórejčanov aj českého vypisovateľa zákazky.

Po doručení výsledku sťažnosti nasledoval bleskový podpis. „Kontrakt je veľmi dobrý, ale nie je jednostranný, ktorý by bol len v náš prospech. Je vyvážený, kde som presvedčený, že sa podľa neho dá elektráreň postaviť v danom čase a v danom rozpočte,“ uviedol pri podpise generálny riaditeľ spoločnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Jednoznačne to privítala vláda P. Fialu aj hlavná opozičná strana ANO. „Oceňujem, že kabinet dotiahol tender tak, ako ho pripravila predchádzajúca vláda vedená ANO,“ uviedol podpredseda ANO Karel Havlíček. Zároveň však kritizoval údajne malú spoluúčasť českých dodávateľov. „Dvadsaťpercentná účasť, ktorá je dnes potvrdená, je hanebná a mala by byť výrazne väčšia,“ uviedol K. Havlíček. Podľa premiéra Fialu to však nie je pravda. „Podiel 60-percentnej účasti českých firiem dodržíme. Už teraz sú uzavre-té zmluvy na 30 percent

a ďalšie budú nasledovať,“ tvrdí premiér.

EDF chce monopol

Vyhraté však stále nie je. České súdy majú ešte preberať žalobu EDF na priebeh celého kontraktu. Francúzska spoločnosť, ktorej stopercentným vlastníkom je francúzsky štát, dala podnet aj Európskej komisii, aby preskúmala údajnú nedovolenú štátnu pomoc pre KHNP od vlády zo Soulu. „Samozrejme, neúspešná francúzska EDF sa nevzdáva. Je to spoločnosť, ktorá má na európskom trhu viac-menej monopol. Je to tvrdý boj. Lakte sú naozaj veľmi ostré,“ uviedol minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček. „Staviame jadrovú elektráreň, najväčší projekt v dejinách Českej republiky, takže prípadných rizík je naozaj ešte niekoľko. Nebuďme v tom naivní. Musíme systematicky a trpezlivo jednotlivé prekážky krok za krokom prekonávať, ako sa nám to darilo doteraz,“ uviedol L. Vlček, podľa ktorého priebeh výstavby s termínom spustenia v roku 2036 neohrozí ani prípadné hĺbkové vyšetrovanie Európskej komisie. „Referencie posledných projektov Juhokórejčanov hovoria o tom, že vedia stavať načas. Na rozdiel od Francúzov, kde je meškanie a predraženie projektov niekoľkonásobne väčšie,“ dodal pre Český rozhlas L. Vlček.

Temelín blokovali Rakúšania

Česko má s bojom o presadenie stavby jadrových elektrární bohaté skúsenosti. Na konci 90. rokov, keď po asi dekádnom meškaní americký Westinghouse dokončoval modernizáciu Jadrovej elektrárne Temelín, zviedlo Česko o dostavbu doslova diplomatický a politický súboj so susedným „antijadrovým“ Rakúskom. Jeho súčasťou boli nielen masové protičeské demonštrácie v rakúskom pohraničí, ale aj Česko odsudzujúce rezolúcie v Európskom parlamente a výhrada vtedy vládnych slobodných, že pre spustenie Temelína zablokujú vstup Českej republiky do Európskej únie.

V decembri 2000 v kláštore Melk za sprostredkovania Európskej únie premiér Miloš Zeman a rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel podpísali memorandum, v ktorom sa Rakúsko zaviazalo ukončiť blokády hraníc s Českom a nebrániť vstupu Prahy do EÚ výmenou za nadštandardné informovanie o dianí v temelínskej jadrovej elektrárni vrátane možnosti rakúskych kontrol prevádzky.

Rakúska protičeská antijadrová hystéria, keď sa napríklad deti v rakúskom pohraničí v škole bežne učili, čo robiť v prípade výbuchu Temelína, postupne utíchla. V roku 2015 Rakúsko zákonom aspoň zakázalo spotrebiteľom elektrinu z jadrových zdrojov vrátane Temelína používať.

Autor je spolupracovník TRENDU a európsky editor webu deník.cz