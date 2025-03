Najväčším producentom ropy na svete aktuálne sú Spojené štáty. Čerpajú takmer toľko ropy ako Saudská Arábia a Rusko dohromady. Prezident Donald Trump opakovane vyzýva alianciu producentov OPEC+, aby znížila ceny. Extrémne nízke ceny ropy by ale boli pre americkú ekonomiku rovnako škodlivé ako príliš vysoké ceny.

D. Trump sa proti OPEC ostro vymedzuje už desaťročia – v roku 1987 v knihe Trump: The Art of the Deal obviňoval kartel z neúmerne vysokých cien energií. Nie je preto prekvapením, že len 72 hodín po zložení prezidentskej prísahy opäť kritizoval ropný kartel. Na Svetovom ekonomickom fóre 23. januára vyhlásil, že požiada Saudskú Arábiu a jej spojencov, aby „znížili cenu ropy“.

Hoci členovia OPEC+ Trumpove vyhlásenia verejne odmietajú, v súkromí prebieha séria rokovaní. Spojené štáty totiž majú so Saudskou Arábiou a Ruskom viac spoločného, než sa na prvý pohľad zdá, uvádza Bloomberg. Vladimír Putin už vyjadril podporu myšlienke spolupráce medzi týmito tromi mocnosťami. Pripomenul, že v roku 2020 viedol spoločné rokovania s D. Trumpom a saudským kráľom Salmánom ibn Abd al-Azízom o globálnom ropnom trhu. Podľa neho je takýto formát stále relevantný.

Otázkou je akceptácia cien

Najväčším problémom pri dlhodobej spolupráci je otázka, aké ceny by boli pre všetky tri krajiny akceptovateľné. Americkí producenti dokážu prosperovať aj pri cene 60 až 70 dolárov za barel, hoci to výrazne nepodporí rast produkcie. Saudská Arábia sa v posledných rokoch snažila udržať ceny minimálne na úrovni 80 dolárov za barel. Rusi akceptovali nižšie ceny ako Saudská Arábia, a preto by mohli byť ochotní nájsť kompromis.

V súčasnosti sa ceny ropy pohybujú okolo 78 dolárov za barel, no očakáva sa, že pod Trumpovým tlakom môžu klesnúť na 70 dolárov. Hoci optimisti, ktorí v minulosti predpovedali trojciferné ceny ropy, teraz tvrdia, že 70 dolárov je prijateľná úroveň, je možné, že dno ešte nebolo dosiahnuté.

Ďalšou prekážkou je fakt, že zatiaľ čo Saudská Arábia a Rusko môžu priamo regulovať produkciu, americká vláda nemá možnosť takejto kontroly. O objeme ťažby rozhodujú súkromné spoločnosti ako Exxon Mobil a nezávislí producenti.

Nielen protivník, ale aj spojenec

D. Trump si dobre uvedomuje, že OPEC+ môže byť nielen protivníkom, ale aj spojencom. V roku 2020 sprostredkoval dohodu medzi Saudskou Arábiou a Ruskom o obmedzení ťažby, čo pomohlo zvýšiť ceny ropy. Vtedy uznal, že hoci dlhé roky OPEC nenávidel, nakoniec pochopil, že kartel môže zachrániť americký ropný priemysel.

Zatiaľ neexistuje scenár, v ktorom by sa USA pripojili k OPEC+. No možnosť, že Washington, Rijád a Moskva budú spolu opäť rokovať o trhu s ropou, nie je taká nemysliteľná. Tentokrát nie kvôli krízovej situácii, ale preto, že všetky tri krajiny môžu mať záujem na stabilite cien.