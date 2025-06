Prezident Donald Trump v piatok (13. 6.) podpísal nariadenie, ktorým schválil partnerstvo medzi oceliarskymi spoločnosťami US Steel a Nippon Steel po tom, ako obe firmy dosiahli dohodu o zárukách národnej bezpečnosti USA. Dohoda ukončuje dlhotrvajúcu ságu o zahraničnom vlastníctve US Steel, ktorá sa začala v decembri 2023, keď táto americká spoločnosť a japonská firma Nippon Steel oznámili plány na fúziu. Akvizíciu US Steel spoločnosťou Nippon zabrzdil bývalý prezident USA Joe Biden, ktorý ju z dôvodov národnej bezpečnosti zablokoval v posledných týždňoch svojho pôsobenia v Bielom dome.

Trump spočiatku nesúhlasil s plánom Nippon Steel na prevzatie americkej oceliarne, ale v máji toto „partnerstvo“ podporil. „US Steel zostane v Amerike a ponechá si svoje sídlo v skvelom meste Pittsburgh,“ uviedol americký prezident v príspevku na sieti Truth Social.

V spoločnom vyhlásení US Steel a Nippon Steel uviedli, že Trump „schválil historické partnerstvo, ktoré uvoľní bezprecedentné investície do oceliarstva v Spojených štátoch“. „Spoločnosti uzavreli s vládou USA Dohodu o národnej bezpečnosti,“ uviedli. Táto dohoda predpokladá nové investície do US Steel do roku 2028 v objeme zhruba 11 miliárd dolárov.