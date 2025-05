Americká oceliarenská spoločnosť U.S. Steel uskutoční plánované spojenie s japonským konkurentom Nippon Steel. Uviedol to americký prezident Donald Trump. Spoločnosť Nippon Steel už skôr podala ponuku na prevzatie firmy U.S. Steel za takmer 15 miliárd dolárov. Transakciu však zablokoval predchádzajúci americký prezident Joe Biden. U.S. Steel má výrobné aktivity tiež na Slovensku.

Podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu teraz Trump plán spoločnosti Nippon Steel na prevzatie firmy U.S. Steel schválil, píše agentúra Kjódó. „Bude to plánované partnerstvo medzi U.S. Steel a Nippon Steel, ktoré vytvoria najmenej 70-tisíc pracovných miest a prinesie 14 miliárd dolárov do americkej ekonomiky," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Agentúra Reuters už skôr informovala, že Nippon Steel plánuje v prípade schválenia fúzie investovať 14 miliárd do aktivít firmy U.S. Steel.

Spoločnosti U.S. Steel a Nippon Steel podľa agentúry Kjódó Trumpovo rozhodnutie vítajú. „Mal by to byť zlomový okamih pre americký oceliarsky priemysel," uviedla firma Nippon Steel. Spoločnosť U.S. Steel potom ocenila, že Trump venuje „osobnú pozornosť" budúcnosti podniku a tisícov pracovníkov v oceliarskom priemysle.

Akcie spoločnosti U.S. Steel v reakcii na Trumpovo vyhlásenie výrazne posilnili. Piatkové obchodovanie na newyorskej burze tak uzavreli s nárastom o viac ako 21 percent.

Spoločnosť U.S. Steel bola založená v roku 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolom americkej ekonomickej zdatnosti, v poslednom čase ale len ťažko drží krok so zahraničnou konkurenciou. Firma vlastní okrem iného košické železiarne U.S. Steel Košice, predtým Východoslovenské železiarne.