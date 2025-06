Americký prezident Donald Trump nedávno navštívil oceliareň v štáte Pensylvánia, aby tu oslávil dohodu, ktorú chcel kedysi všetkými silami zablokovať. Jej podstatou je prevzatie ikonickej americkej spoločnosti U.S. Steel japonským výrobcom ocele Nippon Steel. Plánované „partnerstvo“ by mohlo americkej ekonomike priniesť 14 miliárd dolárov, hoci jeho podrobnosti sú stále nejasné.

Niektorí členovia Kongresu a miestne odbory, ktoré zastupujú zamestnancov U.S. Steelu podporujú schválenie dohody. Predstavitelia United Steelworkers (USW), najväčšieho priemyselného odborového zväzu v Severnej Amerike, tlačia na D. Trumpa, aby ju zablokoval. Jej uzavretie by bolo podľa nich „katastrofou pre amerických oceliarov, národnú bezpečnosť a budúcnosť americkej výroby“.

Americký prezident zároveň v Pensylvánii oznámil zdvojnásobenie ciel na dovoz ocele a hliníka. Tento krok by mohol ešte viac vyostriť napätie medzi USA a ich hlavnými partnermi v oblasti ocele, akými sú Kanada, Brazília a Mexiko.

Trump si U.S. Steel nedá

US Steel bol kedysi symbolom americkej priemyselnej dominancie. Bola to najhodnotnejšia spoločnosť sveta a prvá, ktorá dosiahla trhovú hodnotu miliardy dolárov. V 20. storočí mala pre americkú ekonomiku neoceniteľný význam, keďže dodávala oceľ potrebnú na výrobu áut, spotrebičov, mostov, mrakodrapov či zbraní, ktoré pomohli vyhrať druhú svetovú vojnu.

Dnes už U.S. Steel nie je najväčším výrobcom ocele v USA. V Amerike zamestnáva len zhruba 14-tisíc pracovníkov, z toho 11-tísic patrí do USW. Napriek tomu ide o firmu, ktorú americkí politici i občania nechcú vidieť v zahraničných rukách.

Podpredseda Nippon Steel Takahiro Mori označil dohodu za „prelomovú pre nasledujúcu generáciu výroby ocele“. Šéfovi Bieleho domu sa poďakoval za to, že zachraňuje americký oceliarsky priemysel. „A teraz začneme realizovať štedré investície, ktoré zmenia U.S. Steel na svetovej úrovni,“ vyhlásil odhodlane.

Odbory USW znepokojuje, ako bude Nippon formovať fungovanie U.S. Steelu. Nepáči sa im, že mnohé body dohody nie sú jasné. Zatiaľ sa zdá, že aj keby japonská firma vlastnila všetky akcie, nebude mať plnú moc rozhodovať o osude oceliarne. „U.S. Steel zostane pod kontrolou USA,“ upokojil odbory a zamestnancov D. Trump. Dodal, že po uzavretí dohody nedôjde k žiadnemu prepúšťaniu ani k outsourcingu pracovných miest.

Kontrola, na ktorú sa D. Trump odvoláva, pravdepodobne vznikne tak, že federálna vláda získa v U.S. Steel ako protislužbu za odklepnutie obchodu takzvané „zlaté akcie“. Tie by jej mali umožniť menovať väčšinu členov predstavenstva. „Všetci budú Američania,“ uviedol pre CNBC senátor z Pensylvánie David McCormick. Nippon Steel s touto podmienkou súhlasil zrejme preto, lebo inak by sa s dohodou mohol rozlúčiť.

Situácia nie je čierno-biela

Priemyselný expert Josh Spoores nevidí žiadne dôvody, prečo by dohoda medzi U.S. Steel a Nippon Steel mala kohokoľvek znepokojovať. „Je to obrovská investícia. Ak chceme v USA obnoviť výrobu, musíme mať konkurencieschopné a dostupné vstupy ako pracovnú silu, energiu, materiály. Dohoda umožní, že budeme mať k dispozícii viac ocele pre budúci rast výroby,“ vysvetlil pre Chicago Tribune. Podľa profesora ekonómie Micaha Pollaka sú obavy USW na mieste, pretože podrobnosti o partnerstve sú stále nejasné a zrejme sa to tak skoro nezmení.

Investori sa zatiaľ zdajú byť s dohodou spokojní. Akcie U.S. Steelu stúpli o viac ako 20 percent po tom, čo D. Trump oznámil partnerstvo. O pár dní neskôr si pripísali ďalšie dve percentá, čím prekonali širší akciový trh.

Ekonomicky nezmyselné clá

D. Trump plánuje zdvojnásobiť clá na dovoz ocele a hliníka z 25 na 50 percent. Nová sadzba by mala vstúpiť do platnosti v stredu 4. júna. Niektorým odborníkom vadí, že administratíva nevysvetlila, použitím akej logiky dospela k obidvom hodnotám. Otázne je, či prezident opäť raz nevycúva. V poslednom čase má totiž čoraz viac vo zvyku vyhrážať sa clami, ktorých zavedenie neskôr pozastaví alebo zníži ich sadzbu.

Profesor ekonómie Felix Tintelnot ale prízvukoval, že v prípade ocele a hliníka vláda zvykne svoje sľuby dodržať. Podľa neho je skôr otázne, ako dlho sa bude clo držať na úrovni 50 percent, keďže prezident zvykne sadzby meniť ako na bežiacom páse. Táto neistota sťažuje život americkým podnikom, čo sa následne negatívne dotýka aj ich zamestnancov. „Bez ohľadu na to, či ste za alebo proti týmto clám, nemalo by to fungovať tak, že prezident stanovuje daňové sadzby podľa toho, ako sa mu zachce,“ dodal profesor pre magazín Time.

Hoci vyššie clá pomáhajú oceliarskemu priemyslu, podľa F. Tintelnota súčasne poškodzujú iné americké odvetvia. Najmä tie, ktoré oceľ a hliník využívajú ako vstupnú surovinu. Príkladom sú automobilový a stavebný priemysel, ktoré zaťažujú aj iné Trumpove clá. „Je to ekonomicky nezmyselná a nekonzistentná politika, ktorá sa skrýva za zámienkou národnej bezpečnosti,“ zhodnotil expert Wayne Winegarden.

EÚ pripravuje protiútok

Nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter už varovala pred vážnymi dôsledkami zdvojnásobenia amerických ciel na dovoz ocele. Podľa Nemeckého združenia pre oceľ tvorí jej export do USA približne pätinu celkových európskych vývozov mimo trhy EÚ. Spojené štáty sú tak pre európske oceliarstvo najdôležitejším vývozným trhom.

Európska komisia je pripravená podniknúť voči najnovšej Trumpovej hrozbe odvetné opatrenia. „Toto rozhodnutie zvyšuje neistotu v globálnej ekonomike a zvyšuje náklady pre spotrebiteľov aj podniky na oboch stranách Atlantiku,“ uviedla inštitúcia.

Predseda výboru pre obchod v Európskom parlamente Bernd Lange s protiopatreniami súhlasí. EÚ by podľa neho nemala otáľať a odklepnúť ich, hneď ako D. Trump svoje vyhrážky zrealizuje. „Máme pripravené protiopatrenia pre tieto neopodstatnené clá na oceľ a hliník. Ak sa naplnia, mali by sme tieto protiopatrenia okamžite uplatniť,“ napísal na platforme X nemecký europoslanec.