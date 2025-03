Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že jeho krajina je pripravená podpísať dohodu o nerastných surovinách so Spojenými štátmi. Stalo sa to len niekoľko dní po ostrej výmene názorov pred kamerami a náhlom odchode z Bieleho domu. „Chcem, aby bol ukrajinský postoj vypočutý. Chceme, aby si naši partneri pamätali, kto je v tejto vojne agresor,“ vyhlásil V. Zelenskyj podľa Euronews.

Dohoda má Spojeným štátom zabezpečiť 50-percentný podiel na všetkých príjmoch z ukrajinských nerastných surovín a prírodných zdrojov. Washington tento podiel vníma ako odplatu za doterajšiu vojenskú podporu Ukrajine.

Ukrajinský prezident trvá na tom, že dohoda musí zahŕňať konkrétne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Bez nich by mohlo dôjsť k ďalšej ruskej agresii, zdôraznil s tým, že ukončenie vojny bez jasných bezpečnostných záruk by bolo „prehrou pre všetkých“.

Nové mierové iniciatívy v Európe

Európski lídri sa medzitým snažia posilniť podporu Ukrajine a vytvoriť alternatívny mierový plán. Po nedeľnom summite v Spojenom kráľovstve britský premiér Keir Starmer oznámil, že Veľká Británia a Francúzsko vytvoria „koalíciu ochotných“. „Dnes stojíme na križovatke dejín,“ povedal podľa Financial Times a pokračoval: „Toto nie je chvíľa na ďalšie reči. Je čas prevziať iniciatívu a spojiť sa pre spravodlivý a trvalý mier.“

Francúzsko a Británia navrhli mesačné prímerie, ktoré by zahŕňalo vzdušný priestor, námorné oblasti a energetickú infraštruktúru. „Európa musí niesť hlavnú ťarchu, ale musí mať silnú podporu Spojených štátov,“ dodal.

K. Starmer oznámil, že britská vláda poskytne Ukrajine 1,6 miliardy libier (1,94 mld. eur) prostredníctvom finančných záruk na export, ktoré umožnia Kyjevu kúpiť viac ako 5-tisíc protivzdušných rakiet.

Ukrajina sa má stať „oceľovým dikobrazom“

Po skončení summitu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila potrebu poskytnutia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, aby sa z nej stal „oceľový dikobraz“, ktorý bude nestráviteľný pre potenciálnych agresorov. „Musíme skutočne zvýšiť úsilie a pripraviť sa na najhoršie,“ povedala. Avizovala tiež, že na krízovom summite EÚ 6. marca v Bruseli predstaví komplexný obranný plán.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval európske krajiny, aby dramaticky zvýšili výdavky na obranu. „Rusi míňajú na obranu 10 percent HDP. My musíme byť pripravení na budúcnosť a cieľom by malo byť tri až 3,5 percenta HDP,“ povedal E. Macron pre Le Figaro. V súčasnosti je cieľom NATO minimálne dve percentá HDP, no mnohé európske štáty neplnia ani to.

Poľský premiér Donald Tusk sa vyjadril jednoznačne: Európa sa musí naučiť brániť sama. „500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov, aby ich chránili pred 140 miliónmi Rusov. Viete počítať? Začnite sa spoliehať sami na seba,“ povedal podľa Politico.