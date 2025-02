Napravil by som to do 24 hodín. Ak vyhrám voľby, budem mať vojnu vyriešenú – vyhlásil takmer pred rokom Donald Trump. Od nástupu nového prezidenta do Bieleho domu uplynulo niekoľko dní, no ukončenie konfliktu je v nedohľadne. Novým časovým plánom vyslanca amerického prezidenta pre Ukrajinu Keitha Kelloga je nájsť riešenie do sto dní. Nech je D. Trump akýkoľvek politik, vojnu neznáša. „Je čas na dohodu. Už sa nesmú stratiť žiadne životy,“ napísal na sociálnej sieti Truth Social. Uviedol tiež, že v konflikte doteraz zahynulo milión Rusov a 700-tisíc Ukrajincov.

Napriek tomu, že Ukrajine nevenoval pozornosť vo svojom inauguračnom prejave, zdá sa, že po prvom týždni plnom radikálnych krokov sa čoraz viac venuje téme dohody s Ruskom. Nie je totiž náhoda, že len pár dní pred jeho nástupom do úradu vzniklo prímerie medzi Izraelom a Palestínou. Bolo síce založené na návrhu Joea Bidena, no cez konzervatívnu izraelskú vládu ho dokázal predtlačiť až D. Trump. Podobný vplyv chce mať na konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý sa dostáva do svojho štvrtého roka. Staronový americký prezident by rozhodne nepohrdol Nobelovou cenou za mier. Cesta k nej a najmä k mieru je politicky komplikovaná, hoci existuje viacero motivácií na ukončenie konfliktu z každej strany.

Nepríjemná realita

V prekrénej situácii sa nachádza Ukrajina, a to z viacerých dôvodov. Hneď v prvom týždni prezidentovania D. Trump nariadil zastaviť akúkoľvek medzinárodnú pomoc okrem humanitárnej pomoci pre palestínskych utečencov. Hoci Európa pomáha Ukrajine viac, bez pomoci Spojených štátov je financovanie vojnovej ekonomiky Kyjevom prakticky nemožné.

Napriek silnému lobingu zvnútra Trumpovej administratívy pomoc pre krajinu sužovanú vojnou zatiaľ neuvoľnili, čo donútilo prezidenta Volodymyra Zelenského k neočakávaným krokom. Okamžite po zastavení americkej pomoci a pri simultánnej hrozbe ukončenia sankcií Európskej únie proti Rusku bol ukrajinský prezident donútený akceptovať prepravu ruského plynu do Európy. Jeho silná a jednoznačná opozícia voči snahám Roberta Fica a Viktora Orbána sa rýchlo zmenila.

Ide o stovky miliónov dolárov, ktoré umožnením prepravy zemného plynu cez svoje územie získa ukrajinská strana. Hoci deklaruje, že ide o azerbajdžanský a „určite nie ruský zemný plyn“, odborníci sú si istí, že opak je pravda. Azerbajdžan nemá dostatočnú exportnú kapacitu na zabezpečovanie potrebných dodávok do Európy. Ukrajina tak spravila významný ústupok, aby si zabezpečila potrebné financie na pokračovanie vojnového konfliktu.