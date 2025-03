Od decembra minulého roka bolo do trezorov v New Yorku prevezených viac ako 600 ton zlata, čo zodpovedá takmer 20 miliónom uncí. Tento prudký nárast dovozu súvisí s obavami z nadchádzajúcich ciel, ktoré plánuje uvaliť americký prezident Donald Trump na zlato z Kanady a Mexika.

Podľa Johna Reada z World Gold Council je „dodávateľský reťazec narušený v dôsledku masívneho presunu zlata do USA pred zavedením ciel“. Zlato sa za normálnych okolností skladuje v Londýne, ktorý je tradičným centrom obchodovania s týmto drahým kovom. Hrozba ciel spôsobila, že americké banky, investori a obchodníci presunuli zásoby do trezorov v New Yorku.

D. Trump nedávno oznámil, že odložené clá na dovoz z Kanady a Mexika nadobudnú platnosť budúci týždeň. Na začiatku februára podpísal výkonné nariadenia, ktorými na dovoz z týchto krajín uvalil 25-percentné clo. Odborníci varujú, že podobné opatrenia by mohli zasiahnuť aj Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, ktoré sú dôležitými centrami fyzického obchodovania so zlatom.

„Najväčším rizikom je, že by mohla byť zavedená všeobecná tarifa na všetok dovoz do USA, ktorá by sa vzťahovala aj na zlato,“ upozornil riaditeľ spoločnosti Metals Focus Nikos Kavalis pre CNBC.

Kanada a Mexiko patria medzi najväčších vývozcov zlata do Spojených štátov. Podľa údajov OEC World je Kanada hlavným dodávateľom, za ktorou nasledujú Švajčiarsko, Kolumbia, Mexiko a Juhoafrická republika. Americké sklady teraz obsahujú zásoby zlata zodpovedajúce štvorročnému dopytu amerických spotrebiteľov a investorov, tvrdí BullionVault.

Londýn, ktorý je často označovaný za svetové centrum obchodovania so zlatom, zaznamenal výrazný pokles zásob. Ako uviedol N. Kavalis, presun veľkých objemov zlata z londýnskych súkromných trezorov do skladov Comexu znížil dostupnosť kovu v britskom hlavnom meste.