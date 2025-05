V nemocniciach po celom svete sa čoraz častejšie objavujú ľudia s nediagnostikovanou rakovinou v pokročilom štádiu. K neskorému odhaleniu nádorov došlo v ich prípade najmä preto, že nezapadajú do typického obrazu onkologického pacienta. Sú mladí, naoko zdraví a nemajú v rodinnej anamnéze žiadnu históriu rakoviny.

Znepokojivé je, že ich počet rastie. Zvýšený výskyt takzvaného skorého nástupu – diagnostikovaného u dospelých mladších ako 50 rokov – zaznamenali doktori už u vyše desiatky rôznych druhov rakoviny vrátane rakoviny prsníka, čriev, pľúc, vaječníkov či pankreasu.

Najrýchlejšie rastie počet prípadov rakoviny hrubého čreva, ktorá je celosvetovo tretím najrozšírenejším typom. V porovnaní s Američanmi narodenými okolo roku 1950 majú tí narodení okolo roku 1990 dvojnásobne vyššie riziko, že sa u nich do 50. roku života rozvinie rakovina hrubého čreva. V prípade rakoviny konečníka je pravdepodobnosť štvornásobne vyššia. Podobný trend zaznamenalo ďalších 27 krajín. S každou novou generáciou sa zhoršuje.

Gastroenterológ MUDr. Radovan Juríček z endoskopického pracoviska v Nemocnici Bory poukázal na skutočnosť, že zo štatistického hľadiska sa rakovina hrubého čreva vyskytuje skôr u starších ľudí. „Žiaľ, dnes majú mladší ľudia horšiu životosprávu, a preto sa čoraz častejšie diagnostikuje aj u nich,“ dodal.

Smutné prvenstvo Slovenska

Na Slovensku je ročne odhalených vyše 4 500 prípadov rakoviny hrubého čreva u mužov aj žien. Ide o druhý najčastejšie sa vyskytujúci typ u mužov po rakovine prostaty a u žien hneď po rakovine prsníka. Vyplynulo to z tohtoročnej správy Európskeho registra nerovností v oblasti onkologických ochorení. „V rebríčku Európskej gastroenterologickej spoločnosti je Slovensko na prvom mieste v úmrtnosti,“ upozornil R. Juríček.

Na rastúci problém poukázala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, podľa ktorej sa na skríningových programoch zúčastnilo iba 12,5 percenta poistencov. Odhaduje, že až dvetisíc Slovákov môže trpieť nediagnostikovanou rakovinou hrubého čreva.

Tento druh býva do veľkej miery liečiteľný, no treba ho podchytiť včas. Náklady na prevenciu sú pritom minimálne. Test na okultné krvácanie do stolice stojí len zhruba 12 eur. Pre porovnanie, liečba pacienta v terminálnom štádiu môže ročne vyjsť na 25-tisíc eur.

Hľadá sa vinník

Príčiny skorého nástupu rakoviny nedávajú vedcom spať. Pozorovacie štúdie spájali jej vznik s viacerými nededičnými faktormi, akými sú obezita, konzumácia alkoholu a nízka fyzická aktivita. Záhadu by mohli pomôcť rozlúštiť nové genomické metódy, ktoré umožňujú vedcom identifikovať takzvané mutačné podpisy. Ide o špecifické genetické poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi. Ak sa ten istý druh mutácie vyskytne u dostatočného počtu mladých pacientov, experti možno budú vedieť určiť vinníka.

Autori štúdie publikovanej v aprílovom vydaní magazínu Nature pracujú s hypotézou, že vystavenie bežnej črevnej baktérii v rannom detstve môže prispievať k predčasnému vzniku rakoviny čriev. Vedci analyzovali genómy 981 nádorov z 11 krajín. Jeden z najčastejších mutačných podpisov, najmä u mladších pacientov, pochádzal z toxínu kolibaktín, ktorý produkuje viacero baktérií vrátane E. coli. Prítomný bol vo vyše polovici nádorov u pacientov pod 40 rokov.

Výskumníci následne analyzovali stolicu detí z približne 20 krajín a zistili, že v krajinách s vyšším výskytom skorého nástupu rakoviny čriev sa vo vzorkách častejšie nachádza práve kolibaktínová forma E. coli. Prečo je to tak, zatiaľ povedať nevedia. Domnievajú sa však, že zvýšené používanie antibiotík a cisárskych rezov môže narušiť vývoj črevnej mikrobioty detí, čo ich robí náchylnejšími. Niektorí vedci zas poukázali na to, že túto baktériu obsahujú určité probiotiká, ktoré sa užívajú napríklad pri hnačke.

Podľa inej štúdie môže byť jedným z faktorov západný typ stravovania. Typické sú preň červené mäso, spracované mäsové výrobky, rafinované sacharidy a nízky obsah vlákniny. Vedci sa domnievajú, že má spojenie s výskytom kolorektálnych nádorov obsahujúcich vyššie množstvo baktérií produkujúcich kolibaktín. Niektoré výskumné tímy sa zas zameriavajú na mikroplasty, ktoré sa v posledných rokoch stali bežnou súčasťou prostredia a môžu oslabovať ochrannú bariéru čriev.