Jednou z najrýchlejších ciest, ako si vyslúžiť nálepku simulanta, je navštíviť lekára so sťažnosťou na chronickú bolesť chrbta a únavu, pričom všetky vyšetrenia – röntgen, CT, krvné testy – sú v norme. Takýto scenár zažila aj istá študentka medicíny, ktorá začala pociťovať intenzívnu únavu a bolestivosť chrbta počas každodenných vizít na nemocničnom oddelení, kde stážovala. V noci sa budila so stuhnutým a bolestivým chrbtom, ktorý ju nútil vstať, užiť lieky a chodiť po izbe.

Nakoniec sa ukázalo, že nejde len o bežné ťažkosti, uvádza britský The Telegraph. Lekár u nej diagnostikoval ankylozujúcu spondylitídu (AS) – chronický zápal chrbtice, pri ktorom dochádza k postupnému tuhnutiu a strate pohyblivosti stavcov. Pomenovanie choroby vystihuje jej priebeh: zápal (spondylitída) vedie k stuhnutej, nepohyblivej chrbtici (ankylozujúcej).

Reumatologička Nicola Goodsonová v odbornom časopise BMJ upozorňuje, že včasná diagnostika AS je komplikovaná, pričom priemerné oneskorenie od prvých príznakov po stanovenie diagnózy je až osem rokov. Pomôcť by mohla vyššia informovanosť o typických príznakoch, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť AS:

bolesti trvajúce dlhšie ako tri mesiace,

výskyt u osôb mladších ako 35 rokov,

nočné budenie sa od bolesti,

zlepšenie stavu pri pohybe,

rýchla úľava po užití protizápalových liekov.

Pacienti, u ktorých sa tieto príznaky vyskytujú, by mali podstúpiť odborné vyšetrenie. Ak sa diagnóza potvrdí, nasleduje liečba pomocou účinných liekov známych ako disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), ktoré spomaľujú progresiu ochorenia.