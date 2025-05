Má 77 rokov a kondíciu dvadsiatničky. Čo hovorí vedcom jej telo o starnutí? Beží rýchlejšie než biologické hodiny a búra mýty. Jeannie Riceová prepisuje učebnice o starnutí. Kým väčšina bežcov po sedemdesiatke výrazne stráca výkon, ona práve teraz láme rekordy. V apríli odbehla Bostonský maratón a vybojovala zlato vo svojej kategórii. 4 hodiny, 27 minút a 17 sekúnd – na jej pomery pomalý, no stále víťazný.

Dáma vysoká 157 cm a vážiaca 43 kilogramov, zaujala vedcov natoľko, že ju podrobili komplexným fyziologickým testom. Jej maximálna spotreba kyslíka (VO2 max) – kľúčový ukazovateľ aeróbnej kapacity – zodpovedá úrovni 25-ročnej ženy. A to vo veku 77 rokov.

Výskumníci z Maastrichtskej univerzity jej výkon označili za „výnimočný“. Podľa profesora Bassa van Hoorena Rice ukazuje, že „dôsledný tréning a trochu šťastnej genetiky dokážu spomaliť biologické hodiny“. A zároveň dokazuje, že nikdy nie je neskoro začať.

J. Riceová začala behať až v 35 rokoch. Najprv chcela zhodiť zopár kíl. Nahodila bežné tenisky a vybehla. Najskôr len okolo domu. Potom zopár pretekov, ktoré hneď vyhrávala. Rok po začiatkoch zvládla svoj prvý maratón za 3:45 – bez vážnejšej prípravy. Po ďalšom polroku už stlačila čas 3:16. Aprílový maratón v Bostone bol jej 134. v poradí.

