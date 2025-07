Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) porušuje platnú vyhlášku Ministerstva dopravy, keď študentom končiacich ročníkov stredných a vysokých škôl neumožňuje cestovať bezplatne aj počas letných prázdnin, upozornili študenti združení v Študentskej rade stredných škôl (ŠRSŠ).

ZSSK však tvrdí, že prepravný poriadok, ktorý je schválený a zverejnený v súlade so zákonom o verejnej osobnej doprave, stanovuje, že nárok na zľavu z cestovného pre žiakov záverečných ročníkov SŠ trvá najneskôr do vykonania záverečnej skúšky, maximálne do 30. júna príslušného školského roka.

Majú nárok na zľavu

„Vyhláška, ktorá bola novelizovaná aj na základe našich pripomienok, jednoznačne definuje, že študent denného štúdia má nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné až do 30. septembra príslušného školského roka vrátane žiakov a študentov končiacich ročníkov na SŠ alebo VŠ,“ uviedli členovia študentskej rady.

Podľa nich však ZSSK ukončuje status študenta už po maturite alebo inej záverečnej skúške, čím podľa nich obchádza vyhlášku a ignoruje platnosť študentského preukazu ISIC, ktorý platí do konca septembra.

„Ide podľa nás o pochybenie zo strany štátnej spoločnosti, ktorá má zo zákona povinnosť plniť pravidlá vydané Ministerstvom dopravy SR. ZSSK týmto konaním znevýhodňuje desaťtisíce študentov na celom Slovensku a znižuje dôveryhodnosť verejnej správy,“ dodali študenti.

Stanovisko železníc

Podľa ZSSK však študent SŠ alebo VŠ po vykonaní záverečnej skúšky alebo najneskôr po 30. júni príslušného školského roka už neplní povinnosti denného štúdia a preto podľa pravidiel v zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme mu nie je možné ďalej priznávať bezplatnú dopravu.

„Rozumieme, že vyhláška č. 269/2024 môže vyznieť inak pri laickom výklade. Upozorňujeme však, že v oblasti poskytovania verejnej osobnej dopravy sú rozhodujúce konkrétne zmluvné a tarifné podmienky, ktoré objednávateľ dopravy (MD SR) schválil v rámci svojich regulačných mechanizmov. Tieto podmienky jednoznačne zohľadňujú moment, kedy žiak po ukončení štúdia už objektívne nevyužíva cestovanie na účely vzdelávania a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) stráca štatút žiaka,“ uviedol vlakový dopravca.

ZSSK pripomenula, že dopravca nedeaktivuje žiacke zľavy svojvoľne, ale výlučne na základe pravidiel určených v príslušných predpisoch a zmluvných dokumentoch s MD SR. Študenti, ktorí budú pokračovať po skončení SŠ na vysokej škole, budú mať nárok na zľavnené (aj bezplatné) cestovanie opäť po zápise na vyšší stupeň vzdelávania.