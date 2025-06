Ministerstvo dopravy nepovolí dočasné obmedzenie regionálnych vlakov počas letných prázdnin, ktoré navrhovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), uviedol šéf rezortu Jozef Ráž.

„Aby rozhodnutie dávalo ZSSK zmysel, museli by sa zrušiť aj vlaky, ktorými ľudia chodia do práce. Počas leta by sme možno ušetrili dva milióny eur, ale mnohých by sme nahnevali,“ vysvetlil rozhodnutie minister.

Šéf rezortu dodal, že financie sa budú snažiť ušetriť inak. „Bude treba spraviť revíziu štandardných nákladových dodavateľských zmlúv. Uvažujeme aj nad podporou z rozpočtu,“ potvrdil minister s tým, že to závisí aj od konsolidácie.

ZSSK pôvodne žiadala ministerstvo o dočasné obmedzenie regionálnych vlakov počas letných prázdnin vzhľadom na očakávaný pokles dopytu po cestovaní, ako aj na optimalizáciu kapacít počas dovolenkového obdobia.