Spojené štáty zavedú od 1. augusta na dovoz tovaru z Európskej únie clo 30 percent. Vyplýva to z listu adresovaného šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, ktorý na svojej sieti Truth Social zverejnil americký prezident Donald Trump. Von der Leyenová uviedla, že EÚ je pripravená pokračovať v rokovaniach do 1. augusta a nevylúčila prijatie odvetných opatrení, ak to bude potrebné. Traja nemenovaní predstavitelia EÚ agentúre Reuters v reakcii na oznámenie povedali, že hrozba uvalenia ciel je len vyjednávacou taktikou.

Hovorca Európskej komisie Olof Gill tento týždeň uviedol, že EÚ by chcela dosiahnuť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi pred 1. augustom, mohlo by to byť možné aj v najbližších dňoch. To dnes von der Leyenová potvrdila a zdôraznila, že EÚ dlhodobo usiluje o vyjednanie riešenia. Dodala, že uvalenie ciel 30 percent na tovar z EÚ by narušilo kľúčové transatlantické dodávateľské reťazce a poškodilo podniky i spotrebiteľov na oboch stranách Atlantiku.

Trump zverejnil tiež list adresovaný mexickej prezidentke Claudii Sheinbaumovej. Z toho vyplýva, že Mexiko bude od 1. augusta tiež čeliť clu 30 percent, napísala agentúra Reuters.

Trump v liste tiež varoval, že ak by EÚ chcela vyhlásiť odvetné clá, tak o rovnaké percento Spojené štáty svoje clá ďalej zvýšia. EÚ už skôr oznámila protiopatrenia proti americkým clám, ich platnosť však odložila.

Podľa zdrojov ČTK bolo v reakcii na súčasné dianie narýchlo zvolané na nedeľné popoludnie v Bruseli rokovanie takzvaného Coreperu, teda veľvyslancov členských štátov pri EÚ. Diplomati by mali riešiť, ako by sa EÚ mala zachovať a aké kroky by prípadne mala prijať. Ide najmä o možnosť zavedenia protiopatrení. Eú prijala už v apríli prvý balík protiopatrení proti americkým clám za 21 miliárd eur,následne ho ale odložila o 90 dní, do tohto pondelka 14. júla. Ak sa neodloží, tieto opatrenia by sa preto mali začať uplatňovať. Podľa informácií z posledných dní sa v súvislosti s rokovaním s americkou stranou uvažovalo o ďalšom odklade týchto protiopatrení, nie je ale jasné, či terajšie Trumpovo rozhodnutie túto situáciu nezmenilo.

Trump na začiatku apríla predstavil rozsiahle clá, ktoré označil za recipročné, s minimálnou sadzbou desať percent na väčšinu tovaru dovážaného do USA. Na dovoz výrobkov z EÚ zaviedol clo 20 percent. Deň po začiatku platnosti ciel však s okamžitou platnosťou na 90 dní znížil väčšine krajín takzvanú recipročnú sadzbu na desať percent. Prezident uviedol, že v tejto pauze chce krajinám umožniť uzavrieť s USA bilaterálne dohody.

Koncom mája Trump uviedol, že rokovania s EÚ o obchode sú ťažké a nikam nevedú, takže odporučí, aby od 1. júna platilo na dovoz z EÚ clo 50 percent. Nakoniec sa však rozhodol termín na dosiahnutie dohody posunúť, najprv na 9. júl a potom na 1. august.

Trump v posledných dňoch rozposlal listy s informáciou o zavedení ciel viacerým obchodným partnerom, vrátane Japonska, Južnej Kórey či Kanady. Oznámil tiež clo 50 percent na dovoz medi.

Trumpova administratíva vyhlásila cieľ uzavrieť za 90 dní 90 dohôd. Ambiciózny cieľ sa však stretol so skepsou zo strany obchodných expertov, ktorí poznajú náročné a zdĺhavé obchodné rokovania z minulosti. Dohodu sa americkej vláde zatiaľ podarilo dohodnúť s Vietnamom a s Britániou.