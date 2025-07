Americké dovozné clá, rastúca sila ázijských trhov aj výzvy v konkurencieschopnosti – slovenskí podnikatelia čelia zložitému a neustále sa meniacemu prostrediu. Budúcnosť exportu závisí od prístupu k inováciám, kapitálu aj diverzifikácií. Meniace sa geopolitické vzťahy stavajú slovenský export do zložitej pozície. Predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek v rozhovore viac o tom, ako sa na exportnom trhu pohybovať v čase neistôt, kde hľadať príležitosti a v čom sú šance na posilnenie potenciálu spolupráce krajín V4.

Celý rozhovor si môžete pozrieť na youtube:

Hneď na úvod začnime situáciou v USA, ktorú dennodenne sledujú podnikatelia nielen Slovensku. Americký prezident Donald Trump oznámil, že 1. august je posledný deň, do ktorého je ešte možné rokovať o dovozných clách. Následne uviedol, že nový termín neznamená koniec rokovaní. Ako sa na túto situáciu s USA pozeráte?

Je neprehľadná a neustále sa mení. Pôsobí to ako individuálne rozhodovanie prezidenta, preto je ťažké robiť akékoľvek hodnotenia. Podnikatelia sa musia nielen prispôsobovať, ale aj byť pripravení. Dôležité je, že rokovania sú stále možné, čo zanecháva otvorené dvere aj pre primeraný výsledok z pohľadu Európskej únie alebo Slovenska. Kompetentní by mali aktívne rokovať, cestovať do Washingtonu a komunikovať očakávania verejne.

Čo to znamená konkrétne pre slovenských podnikateľov?

Podnikatelia musia byť flexibilní – to je podstata podnikania. Nejde o úplnú novinku, riešime to už približne pol roka, preto verím, že mnohí sa už zariadili. Táto situácia sa pritom nedotkne všetkých odvetví. Slovenský vývoz do USA je monotónny, sektorovo aj teritoriálne, čo je dôsledok klesajúcej konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Najviac zasiahnutý bude automobilový priemysel, ktorý už teraz pociťuje pokles objednávok. Subdodávatelia na Slovensku budú určite ovplyvnení a musia prijať adekvátne opatrenia.

Zostaňme ešte pri geopolitickej situácii. Ako vnímate súčasné rozloženie síl vo svete, vrátane Ázie, Číny, Indie?