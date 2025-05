Britské železnice South Western Railways (SWR) sa v nedeľu vrátili do rúk štátu. Ide o prvé opätovné znárodnenie súkromnej spoločnosti v rámci plánov labouristickej vlády vyriešiť problémy s vlakovou dopravou v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Renacionalizácia všetkých britských železničných operátorov patrí medzi kľúčové priority premiéra Keira Starmera od návratu jeho Labouristickej strany k moci vlani v júli po 14 rokoch v opozícii.

„Dnes je prelomový moment v našej práci vrátiť železnice do služieb cestujúcich,“ uviedla vo vyhlásení ministerka dopravy Heidi Alexanderová.

Cestujúci vlakmi v Británii čelia často rušeniam spojov, vysokým cenám lístkov a zmätkom.

Privatizáciu vlakových dopravcov uskutočnila v polovici 90. rokov vtedajšia konzervatívna vláda premiéra Johna Majora, no železničná sieť zostala verejná a prevádzkuje ju spoločnosť Network Rail.

Štyroch zo 14 operátorov v Anglicku už prevzal štát pre ich slabé výkony v predchádzajúcich rokoch. Pôvodne malo ísť o dočasné riešenie pred návratom do súkromného sektora.

Labouristi minulý rok porazili Konzervatívnu stranu vo voľbách a vrátili sa na Downing Street so sľubmi, že napravia problematické dopravné služby v krajine.

Alexanderová poznamenala, že sa tým skončí „30 rokov fragmentácie“, ale varovala, že „zmena nenastane zo dňa na deň“.

Železničné odbory, ktoré v predchádzajúcich rokoch zorganizovali sériu štrajkov za lepšie platy a podmienky počas krízy životných nákladov, prevzatie spoločnosti SWR štátom privítali.

„Sme radi, že sa britské železnice vracajú tam, kam patria – do verejného sektora,“ povedal Mick Whelan, generálny tajomník odborového zväzu Aslef. „Každý v železničnom priemysle vie, že privatizácia nefungovala a nefunguje,“ dodal.

Ďalší dvaja operátori (C2C a Greater Anglia), ktorí zabezpečujú vlakovú dopravu v juhovýchodnom a východnom Anglicku, budú tiež do konca roka 2025 vrátení späť do verejného vlastníctva. Všetky súčasné zmluvy majú vypršať do roku 2027.

Vláda uviedla, že znárodnenie vlakových dopravcov jej ušetrí až 150 miliónov libier (179 miliónov eur) ročne, pretože už nebude musieť platiť kompenzačné poplatky prevádzkovateľom železníc.

Hlavní železniční operátori v Škótsku a Walese, kde dopravnú politiku riadia decentralizované správy v Edinburghu a Cardiffe, sú tiež vo vlastníctve štátu.