Najvyššie preferencie malo v máji podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24 opozičné hnutie Progresívne Slovensko, ktoré získalo 21,5 percenta. Na druhom mieste sa s 19 percentami umiestnil Smer-SD.

Tretia priečka patrí Hlasu-SD, ktorý by volilo 12,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko s 8,8 percentami, Kresťanskodemokratické hnutie so 7,8 percentami, Republika so 7,3 percentami a SaS so 7,2 percentami.

Mimo Národnej rady by zostali Demokrati (4,5 percenta), Slovenská národná strana (4,2 percenta), Maďarská aliancia (3,5 percenta), Sme rodina (tri percentá), Národná koalícia (0,7 percenta), Komunistická strana Slovenska (0,2 percenta) a Zdravý rozum (0,2 percenta).

Agentúra dáta zbierala telefonicky od 19. do 26. mája na vzorke tisíc respondentov.