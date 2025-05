Voľby do Národnej rady by v máji vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,9 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 19,1 percenta voličov, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Tretiu najsilnejšiu podporu by mal Hlas-SD so ziskom 10,6 percenta voličských hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Republika (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,8 percenta), KDH (7,3 percenta) a SaS (6,8 percenta).

Pred bránami Národnej rady by ostali Maďarská aliancia (4,6 percenta), Demokrati (4,6 percenta), SNS (3,9 percenta) či Sme rodina (3,2 percenta).

Prieskumu sa od 12. do 19. mája zúčastnilo tisíc respondentov.