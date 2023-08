Šikanu od šéfa si ľudia predstavujú ako nekontrolovateľné výbuchy hnevu, nadávky, kritiku či zastrašovanie. Nechýbajú často ani prejavy sexizmu, rasizmu a homofóbie. Tento typ tyrana má však čoraz väčší problém prežiť v prostredí vrcholového manažmentu. Ak sa tam aj náhodou takýto človek objaví, ide zvyčajne o firmu so slabým oddelením ľudských zdrojov či verejnú správu, kde prepúšťanie nie je také časté, píšu The Financial Times.

Tento typ šéfa-tyrana je už zastaraný, pretože väčšina podnikov od svojich manažérov vyžaduje vysokú dávku empatie. Dokážu tak byť pre tím nielen posilou, ale vedia aj zabezpečiť rovnaké šance na kariérny postup a vytvárajú bezpečné prostredie, kde majú kritika a nesúhlas svoje miesto. Empatickí manažéri dokážu firmu viesť aj v časoch veľkej neistoty, pretože svoje sľuby vždy dodržia, prípadne vysvetlia, prečo to v danej chvíli nie je možné.

Niektorí z nich ale môžu mať sklony k šikane. Čoraz väčší dôraz na transparentnosť a mentálne zdravie zamestnancov im ich nedovoľuje otvorene prejavovať. Na pracovisku sa preto vyvinul nový typ šéfa-tyrana, ktorý dokáže presvedčivo napodobniť vlastnosti empatického lídra. Podobne ako oni má dar reči, no svoje sľuby nikdy neplní.

Zákerné taktiky

Nový typ šéfa-tyrana drží svoje emócie pod kontrolou a nehrozia uňho výbuchy hnevu. Používa oveľa zákernejšie a rafinovanejšie formy šikany. Zamestnancov, ktorých si neváži, ignoruje či izoluje od kolektívu. Svoj hnev navonok neprejavuje a radšej nežiadúcich kolegov odstaví na vedľajšiu koľaj.

Prejavuje sa to tak, že ich „nechtiac“ zabudne pozvať na mítingy či teambuildingy. Namiesto toho, aby v otázke povýšenia hovoril v ich neprospech, tak možný kariérny rast úplne odignoruje. Sebareflexia je preňho cudzí pojem.

Tento typ šéfa-tyrana je oveľa nebezpečnejší než jeho zastaraná verzia, pretože jeho skryté formy šikany človek pred zamestnancami ľudských zdrojov dokáže len ťažko. To môže často viesť k zhoršeniu psychického stavu ukrivdeného zamestnanca.

Moderný šéf-tyran má veľké ego. Chce mať zo seba dobrý pocit a preto sa často obklopuje zamestnancami, ktorí s ním súhlasia. Má tendenciu zamestnávať priateľov a ľudí s rovnakým názorom.

Pomôže prevencia

Čeliť v práci problémovým šéfom môže byť problém, pretože sú kľúčom k povýšeniu či vyššiemu platu. Nadriadený má priamy vplyv na finančnú istotu a blaho svojich zamestnancov. Nepríjemný šéf je najčastejším dôvodom, prečo ľudia zvyknú dávať výpoveď. Situácia sa ešte viac komplikuje, keď zmena práce neprichádza do úvahy. Existuje však niekoľko spôsobov, ako zamestnanec dokáže proti zlému šéfovi bojovať.

V prvom rade sa môže uistiť, že budú informácie ohľadom platu a kariérneho postupu čo najtransparentnejšie. Ideálnou stratégiou je hľadať nové príležitosti v rámci celej firmy a nespoliehať sa len na rozhodnutia nadriadeného. Netreba zanedbať ani networking, vďaka ktorému dokáže zamestnanec rozšíriť svoje kariérne možnosti.

Ďalšou dobrou stratégiou je držať si odstup. Zamestnanec môže v rámci spoločného kancelárskeho priestoru požiadať o zmenu miesta tak, aby naňho šéf nevidel. Zlým nápadom nie je ani práca z domu.

Nakoniec je dobré stanoviť si hranice medzi osobným a profesijným životom, čo prispieva k lepšej duševnej pohode. Ak sa vzťah so šéfom-tyranom aj napriek tomu nezlepší, je možno čas poohliadnuť sa po novej práci.