Všetci sme v istom zmysle prirodzene sebeckí, tvrdí odborník na psychológiu na pracovisku Stefan Falk, ktorý už viac než 30 rokov pomáha firmám pracovať s príliš sebeckými zamestnancami, ktorých správanie môže byť škodlivé pre kolektív.

Pre portál CNBC vytvoril zoznam piatich toxických fráz, ktoré títo veľmi sebeckí jedinci často používajú. Nezabudol ani na návod, ako si s nimi poradiť.

1. Táto spätná väzba ma uráža

Sebeckí zamestnanci považujú akúkoľvek konštruktívnu spätnú väzbu za útok na svoju osobu. Odmietajú prijať fakt, že vždy existuje priestor na zlepšenie, a sú presvedčení, že nikdy nerobia chyby.

2. Moje nápady treba brať vážne

Sebci majú tendenciu predpokladať, že svojou prítomnosťou do života ostatných vnášajú obrovskú hodnotu. Ignorujú pritom skutočnosť, že väčšina nápadov, názorov a návrhov zvykne mať nedostatky bez ohľadu na úsilie, ktoré človek pri ich vymýšľaní vynaloží.

3. Iní uspeli na úkor mňa

Sebeckí zamestnanci zvyknú byť menej úspešní než ľudia, ktorí svoj egocentrizmus využívajú v prospech druhých. Sebci nevidia žiadnu hodnotu v pomoci kolegom, a tak ich úspech často považujú za nespravodlivý a za výsledok akéhosi nadržiavania zamestnávateľom.

4. Prečo sa ma stále pokúšaš ovládať?

Sebci nemajú radi šéfov, ktorí im niečo prikazujú alebo majú jasné očakávania. Pokyny nadriadených považujú v lepšom prípade iba za akési nezáväzné návrhy alebo v tom horšom za pokus o zlé zaobchádzanie.

5. Ak so mnou nesúhlasíš, tak ma nerešpektuješ

Sebeckí zamestnanci očakávajú, že ich kolegovia a nadriadení budú na pracovisku za ich skúsenosti a pohľad na svet uznávať. Nemajú takmer vôbec záujem učiť sa od druhých. Keď im niekto ponúkne iný pohľad na vec, vôbec to neberú ako príležitosť naučiť sa niečo nové, ale ako dôkaz toho, že daný človek nemá o situácii ani potuchy.

Ako si so sebeckými kolegami poradiť

„Ak je to možné, tak as im vyhnite,“ radí Falk. Každá interakcia s nimi podľa neho vedie k negatívnym výsledkom. Ak však túto možnosť nemáte, musíte si stanoviť pevné hranice. Keď ich sebeckí kolegovia prekročia, tak ich na to upozornite. Môžete sa ich napríklad opýtať, ako ich správanie prispieva k blahu spoločnosti alebo či naozaj veria, že také správanie slúži v ich prospech.

Dôležité je jasne im ukázať, že ich správanie je pre vás neakceptovateľné a škodí vašim pracovným vzťahom. Poučte ich o rizikách, ktorým čelia. Sebeckosť má totiž mnoho negatívnych dopadov, ktoré môžete spomenúť. Vysvetlite im napríklad, že ak budú všetko vnímať ako útok na svoju osobu, tak z toho môžu byť frustrovaní a v konečnom dôsledku aj vyčerpaní.

„Pamätajte, že nemusíte dostať odpoveď, ktorú by ste si priali. Ak však budete v rámci komunikácie autentický, môže u nich nastať zlom,“ uzavrel Falk.