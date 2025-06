Európska klimatická agenda ustupuje ekonomickým a vojenským prioritám, no podľa šéfa klimatickej politiky EÚ Wopkeho Hoekstru by tieto oblasti mali ísť ruka v ruke. Varuje, že klimatické zmeny zásadne ovplyvňujú bezpečnostnú situáciu a predstavujú narastajúce riziko globálnych sporov.

„Klimatické zmeny majú priame aj nepriame vplyvy na geopolitiku a bezpečnosť. Súboj o prístup k zdrojom bol vždy súčasťou vojen a konfliktov,“ zdôraznil Hoekstra počas prejavu na fóre Európskeho politického centra o hospodárskej bezpečnosti. Podľa neho dramatické dôsledky klimatických zmien zvyšujú pravdepodobnosť vojenských konfrontácií až štvornásobne.

Už dnes sú vojenské sily konfrontované s dôsledkami vyšších teplôt. Viaceré členské štáty EÚ v tomto a minulom roku nasadili armádu na boj s rozsiahlymi lesnými požiarmi. V USA ministerstvo obrany taktiež opakovane upozorňuje, že klimatická zmena zvyšuje dopyt po zásahoch armády.

Zároveň rastie tlak na adaptáciu vojenského vybavenia a infraštruktúry. Príkladom je americká námorná základňa Norfolk vo Virgínii, najväčšia svojho druhu na svete, z ktorej by sa do konca storočia mohla viac ako polovica ocitnúť pod vodou v dôsledku silných búrok a zvyšujúcej sa hladiny mora.

Aliancia NATO zase v roku 2023 upozornila, že extrémne horúčavy v Iraku komplikujú jej misie - prehriaty a redší vzduch bráni štartu vrtuľníkov, a častejšie prachové búrky výrazne obmedzujú viditeľnosť.

Hoekstra navyše pripomenul, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Podľa Európskej environmentálnej agentúry by sa priemerné teploty do roku 2050 mohli zvýšiť o minimálne tri stupne Celzia oproti predindustriálnej ére.

Rok 2024 bol pritom podľa Svetovej meteorologickej organizácie najteplejším v histórii meraní na európskom kontinente. Ako informuje Financial Times, záplavy postihli 413-tisíc ľudí a pripravili o život 335 osôb.

