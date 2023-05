Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa, ktorá sa minulý týždeň dohodla na prevzatí menšinového podielu v talianskych ITA Airways, plánuje urobiť z rímskeho letiska Fiumicino svoj dopravný uzol na juhu Európy. Zameria sa pritom na diaľkové lety do Severnej a Latinskej Ameriky.

Potenciál vyrásť

Lufthansa sa dohodla s vládou v Ríme na kúpe podielu vo výške 41 percent v talianskom národnom dopravcovi ITA Airways, ktorý je nástupcom spoločnosti Alitalia, prostredníctvom navýšenia kapitálu o 325 miliónov eur. Cieľom Lufthansy je v budúcnosti prevziať plnú kontrolu nad ITA.

„Budeme stavať tiež na etablovanej sile ITA na trasách do Ázie, severnej Afriky a na Blízky východ," povedal analytikom generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr.

Podľa správy poradenskej firmy TRA v roku 2019, pred vypuknutím pandémie, prešlo cez Fiumicino približne 43 miliónov cestujúcich a toto letisko má potenciál stať sa ešte silnejším dopravným uzlom pre oblasť Stredozemného mora.

Analytik poradenskej firmy Andrea Giuricin uviedol, že slabé medzikontinentálne spojenia sú pre talianske letiská trvalým problémom, pričom približne 5,6 milióna cestujúcich ročne prestupuje v iných európskych dopravných uzloch, aby sa dostali do cieľových destinácií. Integrácia ITA do skupiny Lufthansa tak môže pomôcť letisku Fiumicino stať sa centrom pre cestujúcich, ktorí smerujú do Ameriky.

Nemecký dopravca by chcel tiež rozšíriť cestovný ruch na milánskom letisku Linate.

„Lufthansa čelí veľkej výzve v prípade ITA, ale navrhuje rozumné plány," povedal Giuricin pre agentúru Reuters a dodal, že ITA má silnú pozíciu na letiskách Fiumicino a Linate, ale stratila veľkú časť zo svojich pozícií na ostatných talianskych letiskách.

Lufthansa, ktorej patria aj aerolínie Swiss, Austrian a Brussels Airlines, uviedla, že sa bude snažiť priviesť na letisko Fiumicino viac cestujúcich.

Pozitívne vyhliadky

Analytici sa domnievajú, že Lufthansa má dobré šance na posilnenie Fiumicina potom, ako podporila rozvoj iných letísk po predchádzajúcich prevzatiach leteckých spoločností.

Štúdia konzultačnej firmy AlixPartners odhalila, že Swiss aj Austrian Airlines zaznamenali solídny rast vo svojich uzloch v Zürichu a Viedni od ich úplnej integrácie do skupiny Lufthansa, čo je dôkazom, že stratégia viacerých dopravných uzlov môže byť efektívna.