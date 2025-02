Reformy slovenskému dôchodkovému systému pomohli, ale potrebné budú ďalšie, upozorňuje poisťovňa Allianz v globálnej správe o dôchodkoch.

S celkovým skóre 3,5 sa slovenský dôchodkový systém nachádza približne v strede rebríčka – na 27. mieste. V roku 2015 sme v rovnakom rebríčku figurovali na 36. mieste. Slovenskou Achillovou pätou zostáva demografická perspektíva, ktorá sa rýchlo zhoršuje. Kým v roku 1978 sa na Slovensku narodilo 100-tisíc detí, v roku 2023 to bolo iba 49-tisíc detí. Na druhej strane by sa očakávaná dĺžka života Slovákov, ktorá je aktuálne 78 rokov, mala do roku 2050 zvýšiť na takmer 83 rokov.

Pomer závislosti starších ľudí by mal počas nasledujúceho štvrťstoročia stúpnuť z 28 na 53 percent. Vzhľadom na relatívne nízke súkromné úspory a štedré dôchodky neexistuje iná cesta ako udržateľné rozšírenie plne financovaných pracovných a súkromných pilierov. Ďalším problémom je nedostatok pracovných príležitostí pre starších ľudí. Potrebné je posilniť druhý kapitalizačný pilier, ktorý by mohol zmierniť demografické vplyvy, uviedol predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Miroslav Kotov.

„Najlepšie hodnotené systémy sú postavené na silnom kapitalizačnom pilieri, ktorý dokáže znižovať demografické vplyvy. Úloha prvého piliera v týchto schémach je poskytnúť dôchodcom základný príjem. Cestou posilnenia váhy druhého piliera by sa malo vydať aj Slovensko,“ doplnil Kotov.

Migrácia dôchodkovým systémom v Európe pomohla iba čiastočne a je potrebné lepšie využiť existujúci potenciál pracovnej sily vrátane zamestnávania starších ľudí a žien na čiastočný úväzok.