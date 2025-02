Počet seniorov aj ich relatívny podiel na populácii na Slovensku narastá, čím sa zvyšuje finančná záťaž štátneho dôchodkového systému. Vláde to však nebráni v tom, aby prihadzovala dôchodcom ďalšie bonusy nekryté príjmami štátneho rozpočtu. Ide totiž o jej voličov.

Respondenti pravidelnej ankety TRENDU – zväčša manažéri a podnikatelia – patria k tým, ktorí zabezpečujú tvorbu hodnôt umožňujúcich prostredníctvom daní financovanie štátu a jeho sociálnej politiky. Nie je prekvapujúce, že takmer všetci vo svojich komentároch prejavili nespokojnosť so smerom, ktorým sa politika štátu v oblasti dôchodkov uberá. K otázke uvedenej v titulku zaujalo postoj v elektronickom hlasovaní od štvrtka 13. februára do pondelka 17. februára dovedna 48 osobností slovenskej ekonomiky, biznisu a inštitúcií. Ich odpovede a komentáre publikujeme.

Určite nie. Slovensku hrozí pre vysoké výdavky bankrot

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Odpoveď je zrejmá a v jej kontexte je až šokujúce, s akým nezáujmom je téma oponovaná verejnosťou a vládou. Slovensko s najhoršou demografickou krivkou v EÚ tlačí pred sebou kardinálny problém. Osobne sa zároveň domnievam, že na riešenie je už neskoro a čokoľvek nás čaká, bude paradigmou zásadnej a bolestivej zmeny nášho životného štandardu.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Ak štát nebude dotovať dôchodkový systém, tak systému hrozí bankrot. Má vyše trojmiliardový deficit a najlepšie by bolo vyrovnať príjmy a výdavky zákonnou úpravou ako aj posunom veku odchodu do dôchodku. Ľudia sú vitálnejší a priemerný vek sa posúva. Pre tých, ktorým to zdravie nedovolí, máme invalidný dôchodok. Dôchodkový systém musí byť udržateľný.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Demografia, zaostávanie vo všetkých ekonomických parametroch, deficitné hospodárenie štátu, neustále sa zvyšujúce mandatórne výdavky, korumpovanie voličov, deficit priebežného piliera, už teraz najvyššie sprievodné náklady miezd atď. predstavujú smrteľný koktail. K tomu ignorantská, nekompetentná, neodborná vláda neschopná a neochotná realizovať reformy. Zabudnite na dôchodkový systém, budúcnosťou sú verejné vývarovne a žobráci na uliciach.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Čudujem sa už teraz, že to ešte nejako financujú, a ešte pridali trináste dôchodky. Je to neudržateľné a každému je to jasné už dávno. Politici si len cez dlhy kupujú čas.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Kde sú tie časy, keď platil zdravý rozum a porekadlo „zakrývaj sa takou perinou, akú máš“...?

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Možno sa tomu bankrotu predsa len vyhneme (napríklad priletí nejaká čierna labuť), ale... Asi netreba ani konkrétne aktuálne údaje, stačí jednoduchá úvaha: ak sa množstvo ekonomicky aktívnych (teda platiacich do systému) neustále zmenšuje a množstvo ekonomicky neaktívnych (teda poberajúcich dávky zo systému) neustále zväčšuje, tak nevyhnutne musí nastať moment, keď bude systém preťažený, nefunkčný. Riešením isto nebude jednoduché zvýšenie odvodovej záťaže ekonomicky aktívnych, lebo aj tam je nejaká hranica únosnosti.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Rútime sa do záhuby plus mi všade všetci starší ľudia hovoria, že my mladí už dôchodok nebudeme mať. Nie som na to odborník, ale nevidím to pozitívne.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Neviem, či skutočne hrozí až bankrot, ale to, čo sa tu deje komplexne v celom hospodárení štátu, je hrozné. Bežný podnikateľ, živnostník, zamestnanec bude na to doplácať každý rok viac a viac. Chce to obrovské, dlhodobé koncepčné reformy, ktoré budú bolieť. Ja príliš inú cestu nevidím.

Rovnakú ponúknutú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, Premium Poisťovňa

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Karol Ponesz, country manager, Mattoni 1873

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

Nie, neskorší dôchodcovia budú na dôchodku strádať

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

A bude horšie. Politici už sú myšlienkami pri ďalších voľbách a výdavky na dôchodky budú aj ďalej zvyšovať. Nasledovať bude veľmi pravdepodobne ďalší zásah do druhého piliera a vyššie odvody a dane.



Marián Búlik, finančný analytik, OVB Allfinanz Slovensko

Na to, že sa štát nedokáže plnohodnotne postarať o seniorov, a preto je nutné sporiť si na dôchodok, upozorňujem s ďalšími odborníkmi dlhé roky. Dramatický nárast deficitu v posledných dvoch rokoch vinou príliš štedrého nastavenia systému ešte viac približuje deň, keď sa dôchodok z prvého piliera zmení na symbolickú sociálnu dávku. Najneskôr teraz musí byť každému jasné, že do dôchodku si musí investovaním vytvoriť taký finančný majetok, aby si zachoval slušný životný štandard. Štát mu ho totiž s istotou nezabezpečí.

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa

Nie, neskorší dôchodcovia budú na dôchodku strádať, ak sa ho vôbec dožijú, vzhľadom na nevyhnutný posun dôchodkového veku.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Súčasný dôchodkový systém je opakovane stratový. A donekonečna nebudú prostriedky na jeho dotácie. Je snaha dôchodcov si kupovať cez trináste dôchodky bez cieleného zámeru, bez snahy pomôcť najmä tým naozaj núdznym. Čo je len a len populizmus a nie správanie dobrého hospodára.

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Je to ekonomický nezmysel. Pri aktuálnom demografickom vývoji a negatívnej migrácii kvalifikovanej pracovnej sily nemáme šancu udržať pay-as-you-go systém bez masívneho zvyšovania odvodového zaťaženia. To by len ďalej akcelerovalo únik mozgov a ekonomický prepad. Je načase prestať klamať ľudí o garanciách štátu a treba začať hovoriť o nevyhnutnosti osobnej zodpovednosti za svoj dôchodok.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Dôchodkový systém na Slovensku získal tohto roku vo svetových hodnoteniach dobré body za výkonný a robustný druhý a tretí pilier. Podpora týchto sporiacich schém a rozloženie rizika by mali byť prioritou pre súčasnú aj každú ďalšiu vládu. Tragédiou slovenských dôchodkov je fakt, že sú politickou a nie ekonomickou témou a citové vydieranie tu často valcuje racionálnu argumentáciu.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Starnúca populácia, klesajúca pôrodnosť a ekonomické výkyvy vytvárajú čoraz väčší tlak na náš dôchodkový systém. Aby bol systém udržateľný aj v budúcnosti, budú potrebné zásadné zmeny.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Vzhľadom na súčasné demografické a ekonomické trendy je dôchodkový systém na Slovensku bez zásadných reforiem dlhodobo neudržateľný. Transparentná a konzistentná komunikácia o potrebných zmenách je kľúčová pre získanie verejnej dôvery.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Súčasní dôchodcovia trpia a budúci budú ešte viac, bez ohľadu na existujúce dôchodkové piliere. Každý by mal počítať s tým, že sa bude musieť do dôchodku hlavne zabezpečiť sám.

Michal Ukropec CEO, Twinzo

Problémom je hlavne nízka pôrodnosť skombinovaná s vysokou očakávanou dĺžkou života. Za posledných 20 rokov máme najnižšiu pôrodnosť, v porovnaní so silnými ročníkmi 1978/79 len niečo viac ako polovičnú. Problém teda je, že nielenže nebude mať kto robiť na dôchodcov, ale nebude mať vôbec kto robiť.

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk

Demografia nepustí. Znižujúci sa počet mladých a pracujúcich a zvyšujúci sa počet dôchodcov bude problém. Ak súčasné generácie nevymyslia niečo extra, či by v budúcnosti vygenerovalo extra príjmy osôb, firiem aj štátu, tak sa zmena v pokrytí financovania dôchodkov čakať nedá. A keďže podpora inovácií na Slovensku nemá prioritu, tak problémy prídu.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Súčasný dôchodkový systém je veľmi napätý, hlavne pre sabotáž, ktorú zrealizoval Smer tým, že zdecimoval druhý pilier. Ak môžu mať dôchodcovia na Západe vysoké dôchodky, môžeme ich mať aj my na Slovensku, ale chce to konečne rozumnú odbornú slušnú vládu, ktorá nekradne, nefabuluje a nešíri populizmus tak ako súčasná vláda.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Čísla nepustia, dôchodkový systém na Slovensku je napriek nízkym dôchodkom štedrejší, ako si ekonomika môže dovoliť. Demografický vývoj zároveň naznačuje, že v budúcnosti môže byť čoraz náročnejšie spoliehať sa výlučne na štátny dôchodkový systém. Ak sa niečo nezmení, budeme svedkami veľkého ohrozenia udržateľnosti verejných financií. Vidíme to už dnes na rekordnom deficite Sociálnej poisťovne, ktorý zrejme bude ďalej rásť.

Martin Melišek, CFO, Softec

Všetky modely jasne ukazujú, že celý systém je neudržateľný. Už súčasný deficit Sociálnej poisťovne cca tri miliardy eur ročne je nepredstaviteľný.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Milan Drahoš, country manager, Pepco SK & CZ

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Iné/Nevyjadrujem sa

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Dôchodkový systém na Slovensku čelí viacerým problémom, ktoré ohrozujú jeho dlhodobú udržateľnosť. Medzi hlavné dôvody patria starnutie populácie, nízka pôrodnosť, migrácia mladých ľudí do zahraničia, časté zmeny v legislatíve týkajúce sa dôchodkového systému na Slovensku. Celkovo, ak sa neurobia zásadné reformy, súčasný dôchodkový systém bude v dlhodobom horizonte neudržateľný a bude si vyžadovať čoraz väčšie zásahy zo štátneho rozpočtu.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Nemám k dispozícii žiadne čísla, aby som sa k tomu vedel vyjadriť, ale ak vychádzam z nepriaznivej demografie a zoberiem do úvahy všetky výzvy z posledných rokov, bol by som veľmi prekvapený, ak by dôchodkový systém bol udržateľný bez zásadnej dotácie zo strany štátu. Toto nie je iba problémom Slovenska, väčšina štátov musí hľadať riešenie tohto problému. Rovnako by s tým mali rátať ľudia a na starobu si šetriť, aj keď pre väčšinu to je náročné.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Nie je, napriek tomu, že odchod na platený dôchodok dnes ľuďom pripadá ako samozrejmosť, ktorá jestvuje veky. Ešte pred sto rokmi sa však seniori spoliehali len na to, že sa ich deti riadia poučením z rozprávky O troch grošoch.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Dôchodkový systém čelí rastúcim finančným nárokom a demografickým zmenám. V krátkodobom horizonte sú prostriedky na jeho financovanie zabezpečené, no z dlhodobého hľadiska bude potrebné zvážiť reformy, ktoré zvýšia efektivitu a stabilitu systému. Je preto dôležité sledovať vývoj a hľadať riešenia, ktoré zabezpečia jeho dlhodobú udržateľnosť bez negatívneho vplyvu na existujúcich aj budúcich dôchodcov.

Peter Paška, CEO, Proact People Slovensko

Vzhľadom na výšku dôchodkov z druhého piliera (v priemere 25 eur mesačne) a objem peňazí v ňom utopených (18 miliárd eur), z ktorých je obrovská väčšina investovaných mimo náš priestor, je očividné a zrejmé, že si náš dôchodkový systém vyžaduje naozaj razantné prekopanie...

Peter Patek, konateľ, Plastix

Náš dôchodkový systém raz sa zapíše do dejín ako nástroj deštrukčného populizmu.

Okrem uvedených negatívnych a skeptických odpovedí sa vo výsledkoch ankety objavila aj odpoveď „Áno, ale vyžiada si čoraz väčšie dotácie zo štátneho rozpočtu“ – ktorú bez bližšieho komentára podporili dvaja respondenti. Nikto z respondentov sa nepriklonil k najpozitívnejšej odpovedi v znení „Určite áno. Dobre fungoval doteraz, bude aj naďalej“.