Slovenské verejné financie zastihli nepríjemné správy. Ešte sa rok ani poriadne nezačal a Inštitút finančnej politiky už odhadol manko v štátnej kase na tento rok takmer na 400 miliónov eur. Dôvodom je slabší ekonomický rast spôsobený utlmením spotreby domácností aj podnikov na Slovensku aj v zahraničí. V čísle nie sú zahrnuté žiadne potenciálne významné riziká, ktorým krajina aj kontinent čelia. Je pritom isté, že americká vláda zavedie na Európu clá, ktoré ďalej spomalia rast Nemecka aj Slovenska. Zároveň bude potrebné presmerovať viac prostriedkov do obrany. Prirodzene, krajina potrebuje prísť aj s ďalším kolom konsolidácie možno za dve miliardy eur.

Niektoré ministerstvá pritom paralelne rozbiehajú projekty na zlepšenie a vybudovanie infraštruktúry a bytovej výstavby či nové energetické a ekologické investície. Štát potrebuje miliardy eur, no hospodári s jedným z najvyšších deficitov verejných financií v Európe. Na účtoch bánk a správcovských spoločností pritom ležia desiatky miliárd, ktoré môže potenciálne získať. Aj keby z nich dostal iba miliardy, išlo by o vítaný kúsok. To je hlavný dôvod, prečo štát rozbieha predaj dlhopisov domácnostiam a zároveň chce otvoriť možnosť, aby mohli správcovia dôchodkov investovať aj do štátnych projektov.

Nový útok na druhý pilier

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania informáciu, podľa ktorej by sa mal novelizovať zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Jeho súčasťou je možnosť, aby sa časť peňazí sporiteľov v druhom pilieri mohla použiť na investovanie do štátnych projektov. U mnohých sa vynorila obava, že Slovensko nebude nasledovať Maďarsko iba v zahraničnej politike, ale aj v snahe znárodniť druhý dôchodkový pilier. Minister Erik Tomáš však verejnosť okamžite upokojoval, že zmeny v druhom pilieri sa týkajú len investovania. Rezort chce rozšíriť možnosť investovať aj do slovenských projektov, ako je výstavba nájomných bytov či diaľnic.

„Žiadne zníženie odvodov nebude. Novela len umožní správcovským spoločnostiam dobrovoľne investovať aj do slovenských projektov, nielen do akcií. Ide o dvojaký prínos. Štát nájde zdroje na výstavbu a sporitelia si zarobia,“ uviedol E. Tomáš. Vyjadrenia vládnych politikov však treba brať s rezervou. Podobne ministerstvo financií minulé leto tvrdilo, že zavedenie transakčnej dane sú iba fámy. Logika snahy o podporu domácich investícií je zrejmá. „Je tu otázka, ako využiť vklady ľudí, ktoré dnes majú v bankách, a ako využiť zdroje, ktoré sú v dôchodkovom sporení. Pretože to sú peniaze, ktoré zvyčajne končia v Spojených štátoch amerických, ale my potrebujeme tie peniaze tu doma,“ povedal takmer pred rokom Robert Fico.

Ide však o dvojsečnú zbraň. Niet pochýb, že Slovensko nové peniaze potrebuje. Úspory z celého sveta však smerujú do Spojených štátov z dvoch hlavných dôvodov.