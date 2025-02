Majú už okolo 80 rokov, no stále neplánujú odísť z práce. Chcú si udržať funkčnú myseľ a zostať spoločensky aktívni. To je aj prípad Jacka Bishopa z Panama City Beach, ktorý by po päťdesiatich rokoch strávených v reštauračnom biznise mohol už dávno pokojne zostať na dôchodku. Napriek tomu o tom neuvažuje.

Dnes, v 81 rokoch stále prevádzkuje dve seafood pobočky. Hoci jeho majetok dosahuje niekoľko miliónov dolárov, J. Bishop priznáva, že od odchodu z práce ho odrádzajú najmä silné väzby na miestnych dodávateľov a komunitu.

„Plánoval som odísť do dôchodku v 55 rokoch, ale cítil som sa v najlepšej forme a podnikaniu sa darilo,“ hovorí v prieskume Business Insider. „Chcel som si udržať myseľ aktívnu.“ Ďalší respondenti tvrdia, že práca im dáva zmysel života a udržiava ich v kontakte s ľuďmi. Iní si cenia istotu, že zvládnu neočakávané výdavky či dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

Hoci mnohí Američania odchádzajú do dôchodku predčasne a užívajú si voľno, časť z tých, ktorí zostávajú pracovať, má na účtoch milióny, no priznávajú, že by si s dôchodkom nevedeli rady.

Deb Whitmanová z organizácie AARP upozorňuje, že počet pracujúcich Američanov vo veku 55 rokov a viac je dnes dvojnásobný oproti 90. rokom. „Ľudia sa boja o prácu prísť. Mnohí už o zamestnanie v minulosti prišli alebo majú pocit, že ich môžu kedykoľvek prepustiť,“ vysvetľuje a dodáva, že veková diskriminácia je častým problémom.