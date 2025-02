Vyplatenie trinástych dôchodkov v roku 2025 zaťaží štátny rozpočet sumou 911 miliónov eur. Najvyššie sumy dostanú starobní a predčasní starobní dôchodcovia, ktorým bude vyplatených 667,30 eura. Vyplácanie trinástych dôchodkov je plánované na koniec roka, avšak v prípade mimoriadnej situácie môže vláda pristúpiť k ich skoršiemu vyplateniu.

„Chcem ubezpečiť všetkých seniorov, že trináste dôchodky budú vyplatené a prebiehajúca konsolidácia sa ich nedotkne,“ uviedol minister práce Erik Tomáš. Slovensko však v nasledujúcom roku musí ďalej znižovať deficit verejných financií. Už počas jesene má byť predstavený ďalší konsolidačný balíček. „Budeme sa snažiť šetriť najmä na výdavkovej strane,“ povedal pár týždňov dozadu minister financií Ladislav Kamenický.

Výdavky na dôchodky predstavujú jednu z najväčších položiek verejných financií. Odvody od pracujúcich dlhodobo nestačia na ich pokrytie – minulý rok Sociálnej poisťovni chýbali odhadom tri miliardy eur. „Tento rok sme trochu optimistickejší a očakávame schodok približne 2,7 miliardy eur,“ uviedol Michal Tariška, riaditeľ Sociálnej poisťovne. Ak by ním vedená inštitúcia hospodárila vyrovnane, štát by nemusel pristupovať ku konsolidácii a deficit verejných financií by sa pohyboval pod hranicou troch percent HDP.

Vláda na rok 2025 odhaduje deficit verejných financií na úrovni 4,7 percenta HDP, čo predstavuje 6,6 miliardy eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je ešte pesimistickejšia a predpokladá schodok vo výške 4,9 percenta HDP (6,75 miliardy eur). Ak by Sociálna poisťovňa hospodárila vyrovnane, deficit by klesol na 2,8 percenta HDP (3,9 miliardy eur).

Práve šetrenie na dôchodkoch môže výrazne prispieť k zdravým verejným financiám. Súčasná vláda nie je zástancom druhého piliera, čo vyvoláva obavy opozície zo znižovania odvodov do súkromných dôchodkových fondov. V súčasnosti do druhého piliera smerujú štyri percentá dôchodkových odvodov. Ich prípadné zníženie by zvýšilo príjmy Sociálnej poisťovne o stovky miliónov eur ročne.