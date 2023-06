Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, stúpol. A viac, ako ekonómovia očakávali. Dosiahol pritom najvyššiu úroveň od októbra 2021. To by mohlo signalizovať, že doposiaľ silný trh práce už možno začína slabnúť, aj keď zatiaľ stále zostáva jednou z najzdravších častí americkej ekonomiky. Ukázali to vo štvrtok údaje ministerstva práce.

Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 3. júna 2023 zvýšil o 28-tisíc na 261-tisíc z revidovaných 233-tisíc v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti stúpne len na 235-tisíc z pôvodných 232-tisíc pred revíziou.

Počet žiadostí tak dosiahol najvyššiu úroveň od týždňa, ktorý sa skončil 30. októbra 2021, keď o podporu požiadalo 264-tisíc ľudí. A zároveň to bol už tretí týždeň po sebe, keď sa počet nových žiadateľov o podporu zvýšil, čo môže naznačovať, že trh práce začína slabnúť.

Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období stúpol o 7 500 na 237 250 žiadostí. Ministerstvo uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 27. mája klesol o 37-tisíc na 1,76 milióna osôb.