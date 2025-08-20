Minimálna mzda na Slovensku v nasledujúcom roku stúpne takmer o sto eur na 915 eur. Ide o najvyšší nárast od začiatku tisícročia, a to v percentuálnom aj nominálnom vyjadrení.
Od začiatku nového roka sa tak výrazne zvýši plat približne 109-tisíc zamestnancom, ktorí v aktuálnom roku pracujú za minimálnu mzdu 816 eur v hrubom. Slovenský Zákonník práce však definuje šesť úrovní minimálneho mzdového nároku, a preto podľa prepočtov ministerstva práce sa rast miezd celkovo dotkne až 156-tisíc zamestnancov.
Veľa chvály pre nič
Zvyšovanie minimálnej mzdy je neoddeliteľnou súčasťou ťažkej politickej diskusie na Slovensku, keďže odborári a zamestnávatelia nachádzajú pri rokovaniach o jej raste zhodu len zriedka. Svojvoľným rozhodnutiam vlády mal zabrániť zákonom stanovený valorizačný mechanizmus, takzvaný automat. Napokon sa však aj jeho nastavenie stalo predmetom politických sporov.
Zatiaľ čo predchádzajúca vláda nastavila automat na úroveň 57 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, súčasný kabinet koeficient zvýšil na 60 percent. Hoci náklady spojené s týmto zvýšením znášajú zamestnávatelia, minister práce Erik Tomáš a premiér Robert Fico to prezentujú ako svoj politický úspech. „Mikuláša Dzurindu asi trafí šľak. Počas vládnutia Smeru sme do roku 2006 zvýšili minimálnu mzdu z 256 eur na 915 eur v roku 2026,“ uviedol R. Fico na sociálnej sieti Facebook.
V medzinárodnom porovnaní sa však toto zvyšovanie nejaví ako výnimočný úspech. Napríklad poľská minimálna mzda v rovnakom období pravdepodobne stúpne zo 197 eur na 1 126 eur. Hoci ide zatiaľ len o návrh, aj v prípade zachovania súčasnej úrovne by poľská minimálna mzda (1 091 eur) bola stále vyššia ako budúca slovenská. Lepšie na tom na budúci rok môže byť aj Rumunsko, ktoré od roku 2002 do roku 2025 zvýšilo platy najslabšie platených ľudí z približne 56 eur na 814 eur.
Slováci pracujú menej
Zvyšovanie minimálnej mzdy v porovnaní s inými krajinami predstavuje skôr politický neúspech než úspech. Najmä Rumunsko, ktoré bolo v minulosti výrazne chudobnejšie, má tento rok minimálnu mzdu len o dve eurá nižšiu ako Slovensko. Kľúčovou otázkou však zostáva, či domáca ekonomika dokáže absorbovať prudký rast platov bez rizika výrazného nárastu nezamestnanosti, ktorý by mohla vláda spôsobiť.
