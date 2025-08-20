Schválená novela o dorovnávacej dani má priniesť spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty.
Nový zákon prevzal do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z roku 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej 15-percentnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Smernica vychádza z globálnych modelových pravidiel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
„Administratívne usmernenia nie sú súčasťou smernice, ale pre jej správne uplatňovanie členskými štátmi je potrebné zabezpečiť súlad s predmetnými usmerneniami, aby sa zabránilo nesúladu alebo uplatniteľnosti odlišných noriem,“ vysvetlilo ministerstvo financií.
Rezort zároveň navrhuje upraviť zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní prevzatím novelizovanej európskej smernice DAC 9.
Novela má nadobudnúť účinnosť postupne 31. decembra 2025, 1. januára 2026 a 1. januára 2028.