Blízkosť pracoviska k domovu je pre zamestnancov dôležitá nielen z hľadiska komfortu, ale aj financií vynaložených na dopravu. Podľa výsledkov prieskumu pre aplikáciu Práca za rohom, ktorého sa od 3. júna do 10. júla zúčastnilo 3 145 respondentov, najčastejšie využívajú pracujúci na Slovensku na cestu do zamestnania auto. Dve tretiny z tých, ktorí dochádzajú na pracovisko pravidelne alebo občas, preferujú tento spôsob dopravy, zatiaľ čo mestskú hromadnú dopravu využíva iba 17 percent ľudí.
Výdavky na dopravu do práce sú značné. Tretina zamestnancov na ňu mesačne minie od 21 do 50 eur, pätina dokonca viac ako sto eur. Najvyššie náklady majú tí, ktorí cestujú autom – štvrtina dáva na dopravu do práce vyše sto eur mesačne. Naopak, iba tri percentá tých, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, minú rovnakú sumu.
Mestská hromadná doprava je najčastejšou voľbou najmä v Bratislavskom kraji, kde ju využíva takmer 30 percent pracujúcich, čo je najviac spomedzi všetkých regiónov. V Bratislavskom kraji zároveň viac ako polovica zamestnaných minie na dopravu do práce menej ako 50 eur mesačne.