Japonsko vykázalo v júli najprudší pokles exportu za takmer 4,5 roka. Dôvodom sú americké dovozné clá, ktorých vplyv na japonský vývoz postupne rastie.
Štvrtá najväčšia ekonomika sveta vyviezla tovar za 9,36 bilióna jenov (54,21 miliardy eur), čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 2,6 percenta.
Ide o najväčšie zníženie japonského exportu od februára 2021, keď dosiahol 4,5 percenta.
Politicky citlivý vývoz do Spojených štátov klesol medziročne o 10,1 percenta, pričom najviac sa prepadla hodnota exportu áut a automobilových súčiastok (o 28,4 percenta, respektíve 17,4 percenta). Na druhej strane, objem vývozu vozidiel klesol iba o 3,2 percenta, čo naznačuje, že japonské firmy znížili ceny a snažili sa časť dovozných taríf absorbovať, aby ich nemuseli preniesť na zákazníkov.
Júlový dovoz klesol o 7,5 percenta, čoho výsledkom je obchodný deficit 117,55 miliardy jenov.