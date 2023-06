Iniciatíva „Mali ešte žiť” sa obrátila s podnetom na Najvyšší kontrolný úrad SR (NKU). V podaní žiada, aby kontrolóri prešetrili všetky zmluvy, ktorých obsahom bol nákup nespotrebovaných antigénových testov. Podnet sa týka podozrenia, že samotná vláda spolu s ministerstvami zdravotníctva a financií a so Správou štátnych hmotných rezerv porušili princíp hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a zlyhali pri kontrole nakladania s verejnými financiami.

Podľa organizátora Rada Baťa, „orgány konali v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, ktoré ich zaväzujú nakladať so štátnym majetkom hospodárne, efektívne a účelne a v čase krízovej situácie zabezpečiť nevyhnutné potreby len v potrebnom rozsahu“. Práve podmienka „nevyhnutné potreby len potrebného rozsahu“ bola podľa Baťa zjavne porušená, keďže počas núdzového stavu z 22 miliónov testov od štyroch súkromných firiem približne 12 miliónov nebolo spotrebovaných do dátumu, kým boli platné zmluvy s mobilnými odberovými miestami.

„Svojím neuváženým konaním tak spôsobili štátu škodu približne za 50 miliónov eur,“ tvrdí spomínaná iniciatíva. Len pred niekoľkými dňami podala na Generálnu prokuratúru podnet pre „podozrenie zo spáchania trestných činov všeobecného ohrozenia, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a marenia úlohy verejným činiteľom“. Cieľom trestného oznámenia je preveriť postup zodpovedných funkcionárov štátu počas pandémie, ktorá si na Slovensku vyžiadala vysoký počet nadmerných úmrtí. Predmetom trestného oznámenia je aj nehospodárny nákup antigénových testov vládou SR v rokoch 2020 a 2021 za vyše sto miliónov eur.

Plošné a neskôr skríningové testovanie sa stali počas druhej vlny pandémie najdôležitejším nástrojom štátu pri manažmente krízy. „Okrem pochybností o účinnosti postupu vlády bol problémom aj nákup testov. Približne polovicu z nich štát nedokázal využiť a mnohé exspirovali,“ upozornil R. Baťo, ktorý z dôvodu vyvodenia zodpovednosti za zlé manažovanie pandémie organizuje občiansku petíciu.

„Cieľom petície, ktorú sme spustili v apríli tohto roka je vyzvať Národnú radu SR, aby sa postavila čelom k zlyhaniam štátu počas manažmentu krízy. Podaním na Generálnu prokuratúru zasa chceme preveriť, či počas prijímania protipandemických opatrení nedošlo k spáchaniu trestných činov,“ povedal organizátor petície R. Baťo. Zopakoval, že nie je možné za zlyhaniami urobiť hrubú čiaru a zabudnúť na 15- až 20-tisíc životov, ktoré mohli byť pri lepšom manažmente pandémie zachránené.

Podľa R. Baťa existuje podozrenie, že zodpovední predstavitelia štátu, najmä pred nástupom mimoriadne tragickej druhej vlny pandémie, zanedbali prípravu. „Nekonali včas a náležite, keďže Slovensko nebolo dostatočne pripravené na druhú vlnu pandémie a opatrenia boli prijaté oneskorene až v čase, keď už denný prírastok pozitívne testovaných osôb prekračoval hranicu slovenských denných rekordov,“ zdôraznil autor iniciatívy.

Medzi kľúčové požiadavky petície „Mali ešte žiť“, ktorej cieľom je získať do konca roka stotisíc podpisov, patrí zriadenie dočasnej komisie Národnej rady SR na prešetrenie chaotického a netransparentného postupu kompetentných pri riadení pandémie. Od spustenia v apríli ju už podporilo takmer 20-tisíc ľudí.