Covidová pandémia výrazne zasiahla do globálneho obchodu. Skresala dodávateľské prepojenia, zrušila mnohé trasy, predražila prepravu, rozviazala viaceré spolupráce. Švajčiarska Banka pre medzinárodné platby (BIS) na základe výpovedí 34-tisíc spoločností zistila, že pandémia zrušila takmer tretinu cezhraničných dodávateľských spojení.

Vlny zásobovacích šokov

Pandémia koronavírusu bola pre globálnu ekonomiku veľmi rušivou udalosťou. Odhalila finančnú zraniteľnosť a otestovala celý ekonomický systém, skonštatovali analytici BIS. Mnohé dodávateľské reťazce, ktoré pred vypuknutím pandémie pohodlne fungovali, sa už nikdy nemusia obnoviť. Profesorka ekonómie z University of Waikato Anna Struttová uviedla, že pandémia priniesla „vlny zásobovacích šokov“, pričom podiel nákladných lodí prichádzajúcich do cieľových prístavov načas či s meškaním do ôsmich hodín, klesol o polovicu.