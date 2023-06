Cieľom nového generálneho riaditeľa Českej televízie Jána Součka by bolo zvýšiť koncesionárske poplatky na 180 českých korún mesačne (približne 7,5 eura, pozn. ed). Tieto plány sa však nepáčia riaditeľom komerčných televízií Nova a Prima, píše ekonomický web e15.cz.

O zvýšení poplatkov diskutoval s politikmi aj súčasný riaditeľ Petr Dvořák a našli kompromis pri sume 150 českých korún (6,3 eura), rovnako s nimi rokoval aj o rozšírení definície koncesionárskeho platcu a chcel do nej zahrnúť aj držiteľov počítačov a mobilných telefónov, keďže televízny obsah môžu sledovať aj online. To by sa dotklo asi 350-tisíc domácností, dodáva portál.

Souček by však chcel posunúť aj tento variant tak, aby poplatky platila každá domácnosť bez ohľadu na to, aký prijímač televízneho obsahu vlastní. Ak by jeho plány vyšli, tak česká štátna televízia by výrazne zbohatla. „Jej rozpočet by prevýšil komerčné príjmy dvoch najväčších televíznych skupín u nás, čo by mohlo viesť k otváraniu starých rán,” tvrdí e15. Komerčné televízie doteraz našli model, vďaka ktorému môžu fungovať popri verejnoprávnej televízii, ale v prípade novej možnej situácie by sa rovnováha mohla narušiť.

Generálny riaditeľ TV Nova Daniel Grunt povedal, že nerovné podmienky by vytvorili zásadný disbalans na trhu. „Ak sa do trhu s výrobou televíznych alebo filmových diel v Českej republike napumpujú ďalšie dve miliardy korún (približne 84 miliónov eur, pozn. ed.), neznamená to, že vznikne viac skvelých nových seriálov. Tie dve miliardy spôsobia jedinú vec: pokiaľ sa napumpujú do výroby, inflačne zdvihnú ceny za výrobu,” dodal riaditeľ televízie Prima Marek Singer.