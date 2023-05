Vodcovia krajín skupiny veľkých ekonomík G7 budú na víkendovom summite hovoriť okrem iného o spôsoboch, ako obmedziť vývoz diamantov z Ruska. Podľa agentúr DPA a Reuters to pred vrcholnou schôdzkou v japonskej Hirošime uviedli nemenovaní diplomati. Rokovania sa majú zamerať na to, ako ruské obchodovanie s diamantmi sledovať, s cieľom zaviesť v neskoršej fáze sankcie.

„Dá sa očakávať, že to bude spomenuté v komuniké summitu G7," povedal novinárom nemenovaný predstaviteľ Európskej únie. Uzavretie dohody o sankciách v tejto fáze rokovaní nepredpokladá, avšak verí, že sa štáty dohodnú na princípoch obmedzenia vývozu ruských diamantov v budúcnosti.

Vývoz diamantov z Ruska bol prevažne ušetrený medzinárodných sankcií uvalených na Moskvu po invázii na Ukrajinu vlani vo februári. A to napriek výzvam Ukrajiny a niektorých európskych krajín na zavedenie zákazu.

S návrhom nového balíčka protiruských sankcií, ktoré by zahŕňali aj zákaz dovozu ruských diamantov do krajín Európskej únie, prišlo v apríli Poľsko. Plán naráža na odpor niektorých štátov, ako je napríklad Belgicko, ktoré nakupuje značné množstvo ruských diamantov. Belgicko tvrdí, že zavedenie zákazu len v EÚ by ho neprimerane poškodilo, a volá po globálnom prístupe k sankciám súvisiacim s diamantmi.