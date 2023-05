Predstavitelia skupiny siedmich ekonomicky vyspelých krajín G7 teraz rokujú o možnosti uvaliť sankcie na vývoz ruských diamantov. Analytici však varujú, že takéto komplikované opatrenie by mohlo potenciálne zvýšiť ceny tejto luxusnej komodity a narušiť globálny trh so šperkami, uviedol server spravodajskej televízie CNBC.

Vývoz diamantov z Ruska bol prevažne ušetrený medzinárodnými sankciami uvalenými na Moskvu po invázii na Ukrajinu vlani vo februári. A to napriek výzvam Ukrajiny a niektorých európskych krajín na zavedenie zákazu.

V roku 2021 získalo Rusko z vývozu diamantov zhruba 4,7 miliardy USD, vyplýva z údajov Observatory of Economic Complexity. Rusko tak bolo ôsmym najväčším vývozcom diamantov na svete. S diamantmi sa bežne neobchoduje ako s ropou alebo so zlatom, predstavujú ale veľký trh, ktorý presahuje výrobu šperkov. Kamene sa používajú okrem iného aj na vŕtanie, v zubnom lekárstve alebo v počítačoch.

Niektoré krajiny, ako napríklad Belgicko, ktoré nakupuje značné množstvo ruských diamantov, sa stavajú proti zavedeniu zákazu len v EÚ, ktorý by ich neprimerane poškodil. Volajú po globálnom prístupe k sankciám na diamanty. Ekonóm spoločnosti Capital Economics Edward Gardner povedal, že sa o tom diskutuje už nejaký čas, pretože je jasné riziko, že by Rusko mohlo vývoz jednoducho presmerovať do nezúčastnených krajín. Ak by sa však podarilo zaviesť sankcie spôsobom, ktorý by sťažil ich obchádzanie, príliv ruských dodávok na trh by sa znížil a ceny by vzrástli.

O diamanty je záujem

Diamantový priemysel v Európe sa obáva odklonu obchodu s kameňmi na iné trhy, napríklad do Dubaja, pre obavy, že za komoditu zaplatí viac a že sa nepodarí výrazne znížiť príjmy Ruska z týchto obchodov. Skupina G7 preto rokuje aj o tom, ako využiť technológie na dohľadanie pôvodu týchto kameňov.

V marci Spojené štáty a Európska únia oznámili, že Rusko naďalej získava miliardy dolárov z obchodov s diamantmi. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat boli do EÚ vlani dovezené ruské diamanty za 1,4 miliardy eur. Dovoz klesol z 1,8 miliardy eur v roku predchádzajúcom.

Ruská štátna ťažobná spoločnosť Alrosa naposledy oznámila, že za január 2022 predala surové a leštené diamanty za 325 miliónov USD a hovorila o vysokom dopyte po tejto komodite. Odvtedy však ďalšie výsledky nezverejnila. Vlani v apríli americké ministerstvo financií rozšírilo predchádzajúce sankcie voči Alrose a podobné opatrenia prijala aj Británia a ďalej Kanada a Nový Zéland.