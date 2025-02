Žiadna krajina Európskej únie nepridá bitcoin do menových rezerv, vyhlásila prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Spochybnila tak vyjadrenia guvernéra Českej národnej banky (ČNB) Aleša Michla, ktorý chce predstavenstvu predložiť návrh na diverzifikáciu rezerv pomocou tejto kryptomeny.

„Som si istá, že bitcoin sa nestane súčasťou rezerv žiadnej z centrálnych bánk v rámci Generálnej rady ECB,“ uviedla podľa Bloombergu a dodala, že v Rade guvernérov a pravdepodobne aj v Generálnej rade panuje názor, že rezervy „musia byť likvidné, bezpečné a nesmú byť spájané s podozrením z prania špinavých peňazí alebo iných trestných činností“.

Guvernér ČNB A. Michl v rozhovore pre Financial Times naznačil, že bitcoin by mohol tvoriť päť percent českých rezerv. Neskôr na platforme X objasnil, že diskusia je iba v štádiu analýzy. Pochybnosti o takomto kroku vyjadril aj český minister financií Zbyněk Stanjura. Zdôraznil nezávislosť ČNB a priznal, že vláda nemôže zasahovať do jej rozhodnutí, no upozornil, že kryptomena môže byť pre rezervné aktíva nevhodná pre svoju výraznú volatilitu.

„Osobne mám pochybnosti o tomto návrhu,“ povedal. „Centrálna banka by mala symbolizovať stabilitu. Keď sa pozriete na obchodovanie s bitcoinom, rozhodne nejde o stabilné aktívum“.

Sedemčlenná banková rada ČNB na štvrtkovom zasadnutí schválila analýzu možností investovania do ďalších tried aktív v rámci rezerv banky, skonštatovala ČNB. „Na návrh guvernéra Aleša Michla ČNB posúdi, či by bolo vhodné z hľadiska diverzifikácie a výnosov zahrnúť aj ďalšie triedy aktív,“ uviedla banka, pričom výslovne nespomenula kryptomeny. „Banková rada následne rozhodne o ďalšom postupe. Do tej doby sa žiadne zmeny realizovať nebudú.“

Hoci Česká republika nepoužíva euro, ako člen Európskej únie má jej centrálna banka zastúpenie v Generálnej rade ECB, ktorú vedie Ch. Lagardová a ktorá poskytuje členským štátom poradenstvo v oblasti finančnej politiky.

Na otázku o možnosti zaradiť bitcoin medzi rezervné aktíva Ch. Lagardová uviedla, že o tejto téme s A. Michlom hovorila, no opätovne zdôraznila, že kryptomena nemá miesto v európskom centrálnom bankovníctve.

Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda znova pripomenul, že podľa ECB je bitcoin menou zločincov a že jeho „hodnota je nulová“, pričom predstavuje riziko pre spoločnosť aj životné prostredie, jeho cena je manipulovaná na neregulovanom trhu. „Podľa ECB je cena bitcoinu tak vysoko preto, že v rastúcej miere obsluhuje kriminálne aktivity. Trhová kapitalizácia bitcoinu vraj určuje rozsah spoločenskej škody, ku ktorej dôjde, až sa celý ten domček z kariet zrúti!.

Ch. Lagardová opätovne vyjadrila skepticizmus voči bitcoinu v čase, keď kryptomena zaznamenala nový rekord po nástupe amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie. D. Trump sľúbil priaznivejšiu reguláciu a podporil myšlienku strategických národných rezerv v bitcoine.