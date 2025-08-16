Prečo sa za vyšetrenia u lekárov v ambulanciách pripláca, keď štát sľubuje zdravotnú starostlivosť zadarmo? Otázku si pacienti čoraz častejšie kladú aj pri bežných vyšetreniach, za ktoré si lekári doposiaľ poplatky nepýtali.
Najčastejším dôvodom je objednanie na čas, administratívne úkony či komfort. Mnohí pacienti sa však v praxi stretli s tým, že bez zaplatenia poplatku si museli na termín u lekára počkať dlhšie.
Poplatky a doplatky
Na problematiku sa pozrel tím autorov analýzy s názvom Priame platby u špecialistov. Nie je novinkou, že systém poplatkov a spoluúčasť pacientov sú neprehľadné, nekoordinované a nedostatočne upravené zákonom. Pacienti sa stretávajú s rôznou výškou poplatkov u rôznych lekárov. Keďže štát si pred riešením problematiky zakrýva oči a poplatky nereguluje, lekári si môžu stanoviť poplatky podľa vlastného uváženia. Problém nastáva u sociálne slabších pacientov, ktorí návštevu lekára pre poplatky neraz prehodnotia, alebo u chronicky chorých, ktorých zdravotný stav núti navštíviť lekára častejšie.
Súčasný stav fungovania poplatkov podľa autorov analýzy negatívne ovplyvňuje dôveru pacientov v systém. Pacienti si totiž často neuvedomujú, že poplatky nemusia byť v súlade so zákonom, a často vopred ani nepoznajú cenník, ktorý si daný lekár stanovil. „Navyše pacient nevie rozoznať, čo sú poplatky a doplatky, čo prispieva k dezorientácii a nedôvere,“ píšu autori štúdie s tým, že lekári sa často domnievajú, že si pacienti vopred naštudovali ich cenník. Čo sa v praxi ukazuje ako nereálne. A informovanie pacienta o výške poplatkov pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti je preto nedostačujúce.
Analýza poukazuje na to, že u lekárov v ambulanciách neustále pribúdajú nové položky v cenníkoch. A rastie aj výška vyberaných poplatkov. Autori štúdie dokonca identifikovali tri typy vyberaných poplatkov. Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacienti najčastejšie platia poplatok za „manažment pacienta“. Najčastejšie ide o poplatok za termín na čas. Počas poskytovania zdravotnej starostlivosti platíme najčastejšie podľa cenníkov lekárov, za služby súvisiace s poskytnutou starostlivosťou, doplatky za použitý špeciálny zdravotnícky materiál. Alebo sú to platby v ambulanciách lekárov, ktorí nemajú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Poplatkom sa nevyhýbame ani po už poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Najmä ak má pacient záujem o takzvaný second opinion, respektíve druhý názor lekára na daný zdravotný problém.
Nemajú jasno v povinnostiach
Poplatky medzi ambulanciami sa líšia. Nie všetci lekári poplatky vyberajú. No pre nedostatočné platby zo strany zdravotných poisťovní lekári hľadajú cestu, ako situáciu ustáť a nezatvoriť ambulanciu.
Nejednoznačné informácie o právach a povinnostiach sú aj na strane lekárov. Autori analýzy uvádzajú, že mnohí lekári nevedia o tom, že sú povinní zverejniť cenník aj vtedy, ak poplatky od pacientov nevyberajú. Často si mýlia aj povinnosť oznámiť cenník vyššiemu územnému celku s jeho schválením. Pritom vyšší územný celok obsah cenníka iba berie na vedomie. Zákon totiž nie je pre nich úplne jasný. Legislatíva im totiž nariaďuje mať cenník vystavený vždy vrátane výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia. Ak lekári poplatky vyberajú, podľa ich kolegov si dostatočne neoverujú, či sú v súlade so zákonom. A to dostáva lekárov do nevýhodnej pozície, keďže v takomto prípade je vyberanie poplatkov nelegálne.
V takomto prípade môže konať vyšší územný celok po prijatí sťažnosti zo strany pacienta. V praxi takto neexistuje preventívne opatrenie, ktoré by zabránilo zneužívaniu či netransparentnému vyberaniu poplatkov. Na druhej strane župy uvádzajú, že je sťažností zo strany pacientov málo. Napríklad v Prešovskom a Košickom kraji boli za rok 2024 celkovo dve. A pritom ide o ekonomicky slabšie regióny Slovenska.
„Lekári, ktorí nevyberajú poplatky, čelia tlaku preťaženia a krátkeho času na pacienta. Tí, ktorí poplatky vyberajú, čelili otázkam zákonnosti a dostupnosti starostlivosti,“ uvádzajú autori štúdie.
