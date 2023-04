Firemná kultúra je pre zamestnancov čoraz dôležitejšia a môže byť dokonca rozhodujúcim faktorom pre tých, ktorí o ukončení zamestnania či výbere novej práce ešte len uvažujú. Prieskum platformy LinkedIn odhalil, že až 87 percent ľudí z generácie Z (ročníky 1997 až 2012) by bolo pripravených dať v súčasnej práci výpoveď, ak by sa im viac pozdávali hodnoty novej spoločnosti. Podobne to vidia aj mileniáli (ročníky 1981 až 1996), píše portál CNBC.

Josh Graff, ktorý v rámci LinkedInu zodpovedá za oblasť Latinskej Ameriky, Európy, Blízkeho Východu a Afriky, prezradil, že predovšetkým mladšie generácie chcú pracovať pre firmy, vďaka ktorým majú pocit, že vo svete dokážu niečo zmeniť. Až 60 percent mileniálov a zástupcov generácie Z uviedlo, že pri rozhodovaní o zmene práce môžu hrať hodnoty firmy rozhodujúcu úlohu.

Prieskumu sa zúčastnilo 7 317 respondentov z Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Írska. Až 59 percent Európanov v ňom uvidelo, že by nepracovalo pre spoločnosť, ktorej hodnoty by sa s tými ich nezhodovali. Zvýšenie platu by pre 55 percent opýtaných nebolo dostatočne presvedčivým dôvodom na to, aby vo firme ostali.

Mnoho ľudí v súčasnosti trápi kríza životných nákladov, a tak zistenia prieskumu o to viac podčiarkujú, aké dôležité sú pre zamestnanca hodnoty firmy, v ktorej pracuje. Táto zmena myslenia sa podľa J. Graffa stala trendom len nedávno a stoja za ním dva kľúčové faktory – pandémia koronavírusu a čoraz väčšia politická angažovanosť mladých generácií.

Podľa údajov LinkedInu si spoločnosti meniace sa priority uchádzačov o zamestnanie všimli a začali na ne reagovať. V priebehu posledných dvoch rokov stránka v rámci vstupných pozícií zaznamenala 154-percentný nárast ponúk práce, v ktorých firmy menujú aj svoje hodnoty. Patria medzi ne napríklad kariérny rozvoj, možnosti vzdelávania, diverzita či rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Podľa údajov LinkedInu začali firmy túto poslednú hodnotu v ponukách spomínať o 65 percent častejšie.