Aktuálna vláda podľa analýzy Nadácie Zastavme korupciu a Investigatívneho centra Jána Kuciaka zbrojí trikrát rýchlejšie ako vlády za posledných 12 rokov, no chýba jej pri tom transparentnosť. Najväčšie zákazky sú zadávané bez tendrov ako strategické investície, informoval zástupca riaditeľky nadácie Martin Suchý.

Súčasný kabinet uzavrel zmluvy v oblasti výzbroje a výstroja za 1,8 miliardy eur, čo je tretina výdavkov, ktoré SR do obrany investovala za posledných 12 rokov. Vlani Slovensko splnilo záväzok investovať do obrany 2 percentá svojho hrubého domáceho produktu. „To je dobrá správa vzhľadom na to, že tajné služby opakovane upozorňujú na možnosť ruského útoku na niektorú z členských krajín NATO. Horšia je, že mnohé nákupy boli netransparentné,“ komentovala výsledky analýzy šéfka nadácie Zuzana Petková.

Niektoré zmluvy podľa Nadácie Zastavme korupciu môžu byť financované formou pôžičiek či splátok a tak môžu byť splácané aj v ďalších rokoch. Štát zároveň aktuálne spláca podobné nákupy z minulých rokov.

Z analýzy tiež vyplýva, že od roku 2023 smerovali najväčšie výdavky na obranu do ťažkej a radarovej techniky, letectva či radarovej techniky. Niektoré vláda uskutočnila ako strategické investície, ktoré podliehajú výnimke zo zákona o verejnom obstarávaní. „Aj keď nakupovanie bez súťaže je v prípade obrany možné, rezort viackrát porušil zákon, keď uzavrel zmluvu s dodávateľom, ktorý nebol zapísaný v protischránkovom registri. Ten odhaľuje skutočných vlastníkov firiem, ktoré obchodujú so štátom. Stalo sa tak aj pri nákupe stíhačiek.

Nadácia Zastavme korupciu v tejto súvislosti podala viacero podnetov, dodal Suchý. Analýza skúmala všetky nákupy ministerstva nad 50 000 eur.