Nie sú to len spotrebitelia s nižšími príjmami, ktorí musia obracať každý dolár, aby ustáli dôsledky obchodnej vojny a pretrvávajúce inflačné tlaky. Čoraz častejšie siahajú po lacnejších možnostiach aj Američania s vysokými príjmami, ktorí by v očiach priemerného Slováka patrili medzi elitu – s ročnými zárobkami nad sto tisíc dolárov.

Tento zaujímavý trend potvrdzujú takzvané dolárové obchody, ktoré sú typickými záchytnými bodmi pre komunity s nižšími príjmami, ako napríklad Dollar Tree a Dollar General. Tieto špecifické maloobchodné predajne sa zameriavajú na predaj bežného tovaru za extrémne nízke ceny, často len za jeden alebo niekoľko dolárov.

Ich sortiment je však obmedzený a zvyčajne zahŕňa menej známe značky, tovar z nadprodukcie alebo sezónne zásoby. Hoci predajne bývajú komornejšie a situované skôr v menších mestách alebo v lokalitách s nižšou kúpyschopnosťou, v aktuálnej ekonomickej klíme predstavujú lákavú alternatívu pre všetky vrstvy obyvateľstva.

Podľa britského magazínu Financial Times dôvera amerických spotrebiteľov koncom apríla klesla na 13-ročné minimum. Z dát organizácie The Conference Board vyplýva, že po prvý raz od pandémie rastie podiel Američanov, ktorí očakávajú pokles svojich príjmov, a to naprieč všetkými príjmovými skupinami. Neistota tak nepozná hranice medzi spoločenskými triedami a stáva sa univerzálnym ekonomickým faktorom.

US consumers are exhausted:



Real income growth expectations of US consumers over the next 5 years are at record lows.



Americans in the bottom-third income group now see record low ~18% chance of higher inflation-adjusted incomes in 5 years,



By comparison, 5 years ago this… pic.twitter.com/ZVjiYAryp9